COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Difteria y escarlatina fueron las primeras epidemias registradas en la historia del incipiente poblado de Comodoro. No se sabe a ciencia cierta cuantos chicos murieron pero se estima que fue al menos la mitad de la población infantil.

“Una familia, la de Pedro Spinazzola y Nicolassa Ruso, perdió a cinco hijos: Rosa de 12 años, Sara de 5, Ida de 6, Stella de 14 y Joaquín de 2, todos entre el 23 de abril y el 15 de mayo de 1908”, señala el anuario “Comodoro 70”. En el pueblo no había médicos, las crónicas de la época relatan que en el pueblo no había enfermos porque “a las pestes se las llevaba el viento”.

El aislamiento social preventivo fue el recurso utilizado por entonces para evitar que los contagios se propagasen entre la población. Sin caer en comparaciones forzadas pueden hallarse algunas similitudes con lo vivido durante 2020 en el marco de la pandemia por el Coronavirus.

“No había recursos, se utilizó el aislamiento parecido a lo que está pasando ahora. Se suspendieron las clases de la única escuela que tenía el pueblo que era la N°24 - hoy N°83- y muchos chicos los llevaban del pueblo a las estancias de alrededor porque eran enfermedades que contagiaban a la población infantil básicamente”, explica el historiador y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Daniel Cabral Márques.

Agrega que también “se los aislaba en la casa o se los llevaba a algún lugar lejano, más alejado del pueblo. Pero a nivel medicamentos, prácticamente no había ningún tipo de opción. Los primeros son enviados desde Rawson y desde Buenos Aires en vapores de la marina que era el único vehículo de comunicación rápido que tenían las personas. Venían por mar, tardaban 10 o 12 días y ahí desembarcaban suero, antibióticos y toda una serie de elementos para la desinfección”, asegura Marques.

Los médicos que pasaban por el pueblo muchos eran itinerantes y estaban muy poco tiempo. Cabral Márques señala que el registro del primer médico que residencia estable es de 1909 y se llamó Julio Ladvocat.

Cuando estalló la epidemia los que estaban en la primera contención eran idóneos. “Hay un personaje interesante que era un boer, Rudolf Rieguel, que estaba establecido en las afueras del pueblo en una estancia. Tenía conocimiento médicos pero no sabemos si era médico y él fue uno de los que trabajo en atender la epidemia”.

La mayoría de la población que iba llegando al pueblo era de origen inmigrante. Es probable que las epidemias hayan migrado con la población que iba llegando. “Además se potenciaba mucho en el caso del pueblo en ese momento por las condiciones de salubridad que eran paupérrimas y la falta de servicios. Eso agravo todo el cuadro y afectó a la población infantil”, explica el historiador.

¿1908 o 2020?

Márques señala que Comodoro Rivadavia sufría por la falta de salubridad y de higiene. “De hecho el doctor Federicci que era el médico referente de la Gobernación Territorial estaba en Rawson queda horrorizado cuando conoce la situación de Comodoro por este panorama. Porque no solo tenía que ver con el agua potable, falta de médicos y farmacias. No había basural, los animales estaban en la calle en el mismo lugar que las casas, no había una trama urbana desarrollada, no había una planificación, entonces era algo muy inicial y cargada de su complejidad”.

Los diarios nacionales de la época, La Prensa y La Nación, informaban sobre lo que estaba ocurriendo en Comodoro. La mirada nacional estaba posada en lo que fue el descubrimiento del petróleo y en todas las posibilidades de crecimiento que esto permitiría al pueblo y a la región.

Se estimaba que sobre fines de 1908 la epidemia ya comenzaba a desaparecer. De todas maneras, ante el menor síntoma las familias optaban por resguardarse en estancias o en algún campo. Las formas de vacunación más efectivas empiezan a llegar al mundo y también acá de 1920 en adelante.

“Era alta la mortalidad infantil como era común en muchos lugares del país en ese momento. Las condiciones de cobertura de las necesidades de la infancia. Hoy todavía discutimos la necesidad de una terapia intensiva pediátrica, en siglo XXI. Imaginemos lo que habría sido 100 años atrás”, remata Marques.