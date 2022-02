Las claves del éxito del puesto de "Choripán El Chiqui" en la rotonda del Aeropuerto

Daniel, más conocido como El Chiqui, es el dueño y cocinero de un carro de comidas ubicado en el barrio Próspero Palazzo, a pocos metros del Aeropuerto General Mosconi.

En diálogo exclusivo con ADNSUR, El Chiqui recordó: "Veníamos con mi señora a la mañana, no me acuerdo si era desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y nos quedábamos. No vendíamos nada. Pero bueno, de a poquito salimos adelante".

El vendedor ambulante de pura cepa fue recorriendo distintos sectores de la ciudad en busca del mango. Iba hasta el aeropuerto: vendía pasteles, churros. También estuvo trabajando en "la saladita", Las Heras, Pico Truncado, Cholila, Los Antiguos, incluso ofreciendo rabas y langostinos. Por zona norte recorría Restinga Alí, y a veces iba al predio ferial cuando estaba la visita de algún cantante. Nunca bajó los brazos.

Los vecinos de zona norte o conocidos recomiendan siempre la visita por su puesto. "Vamos a probar los lomitos del Chiqui o las milanesas", algo que podría decirse "palabra santa". "Yo pienso que sí", opinó Daniel, y agregó "porque si es fea la mercadería no viene la gente".

En relación al cariño de la gente, El Chiqui valoró que "los clientes son espectaculares. Yo me llamo Daniel, pero me dicen El Chiqui, qué va a ser, es la propaganda del carrito" dijo entre risas.

Entre sus clientes más frecuentes se encuentra la gente del aeropuerto, de los aviones, los mineros, "Toda esa gente espectacular", valoró el vendedor, e indicó que tiene muchos clientes de Salta y Jujuy. Aunque ya es tan famoso que llega gente hasta de Rada Tilly, cruzando toda la ciudad en busca de sus manjares.

"El que compra un carro siempre tiene que quedarse; los clientes los hace ahí porque uno compra un carro y dice, no, no trabajo más y lo dejo. Y lo vende, pero no, hay que estar, es trabajar y trabajar nada más", aseguró Daniel.

Al recordar los tiempos hostiles de pandemia en los últimos dos años, El Chiqui comentó, "en la pandemia me fue mal, pero bueno, salimos. Me acuerdo que estuvimos cerrados 30 días, y después llamamos a los chicos que teníamos ahí en ese momento y empezamos a hacer delivery", mencionó.

"Los caballitos de batalla que todo el mundo pide en el menú son a milanesa y el lomito". Las hamburguesas "también salen bien, y la bondiola recién se esta moviendo un poquito más. Pero todos los productos que traemos salen", valoró contento el reconocido puestero.

"Les digo a todos los carritos que se ponen un emprendimiento así que sigan adelante, que luchen", concluyó.