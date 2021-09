Son frecuentes las preguntas que recibe el Área Programática Sur - a través de los canales habilitados para gestiones vinculadas a vacunación contra el Coronavirus- de quienes buscan resolver dudas con respecto a la primera y/o segundas dosis, sobre los turnos y los lugares de vacunación. Por esa razón, decidieron desde dicha área de salud respondieron 10 preguntas que son las que - en su gran mayoría - reciben diariamente.

1 * ¿Cuándo llega la segunda dosis de Sputnik V? Recibimos vacunas de esta marca en forma semanal o quincenal. A medida que van llegando se va convocando a la comunidad según la fecha de la primera dosis y la cantidad de dosis recibidas. Actualmente estamos vacunando a las personas que recibieron la primera dosis los primeros días de junio.

2* ¿Qué pasa si no recibí mi turno para la segunda dosis de Sputnik V y recibí la primera antes del 5 de junio? Si no recibiste aún tu turno podés comunicarte a nuestro correo electrónico (vacunacion.comodororivadavia@chubut.gov.ar) o por WhatsApp (2974369275), indicando nombre y apellido, DNI y fecha de primera dosis. En el caso de la segunda dosis de Sputnik V no hay convocatoria a demanda.

3* Perdí el turno de la primera dosis, ¿qué hago? Si todavía no te vacunaste con la primera dosis podés acercarte a los vacunatorios de los CAPS y hospitales, según el cronograma que se informa a través de la página del Área Programática Sur o medios de comunicación.

4 * ¿Qué hago si perdí el turno de la segunda dosis de Sinopharm? Si ya pasaron 21 días o más de tu primera dosis podes solicitar tu turno en www.comodoroweb.gob.ar para los CAPS, Hospital Regional y Alvear o acercarte al Hospital de Diadema. ¿

5* ¿Y si perdí el turno de la segunda dosis de Astrazeneca? Si pasaron 8 semanas o más de tu primera dosis podes comunicarte por correo electrónico (vacunacion.comodororivadavia@chubut.gov.ar) o WhatsApp (2974369275), para reprogramar el turno o estar atento a la información que se publica en los medios de comunicación sobre vacunación espontánea. Siempre que nos escribas recordá indicar nombre y apellido, DNI y fecha de primera dosis.

6 * ¿Cómo funciona la turnera? La turnera no tiene un sistema de apertura automático, sino que se habilita todos los viernes para los turnos de la semana siguiente. El tiempo de apertura depende de la cantidad de días y cupos que hay para cada día. A medida que cada centro de vacunación completa su cantidad de turnos va desapareciendo de la lista de selección del formulario de la turnera. Y una vez que todos los centros de vacunación están completos, la turnera se deshabilita automáticamente. Se debe tener en cuenta que a través de la turnera se otorgan turnos para segunda dosis de Sinopharm en Centros de salud y hospitales, y primera dosis.

7 *¿Se vacuna el fin de semana? No todos los fines de semana se vacuna, por eso les sugerimos que estén atentos a la información que se publica en los medios de comunicación. Este fin de semana del 25 de septiembre habrá vacunación de primera dosis en el Trailer Municipal en el barrio 30 de Octubre y segundas en el Gimnasio N° 2 y SEROS. El sábado, en el Gimnasio 2 estaremos aplicando segunda dosis de Sputnik V y en SEROS Astrazeneca, en ambos lugares con turno previo. El domingo, en los dos lugares aplicaremos segundas dosis de Sinopharm con turno, pero también se podrán acercar sin turno aquellos que hayan cumplido los 21 días de la primera dosis y todavía no tengan la segunda

.8 ¿En el Gimnasio 2 siguen colocando la primera dosis? No. la vacunación de primera dosis de mayores de 18 años se descentralizó a los Centros de Atención Primaria de la Salud y los hospitales Regional, Alvear, Diadema y Rada Tilly.

9* ¿Cuánto tiempo debe pasar entre la aplicación de la primera dosis y la segunda según la vacuna? Según la información científica, el tiempo de aplicación entre la primera dosis y la segunda varía de acuerdo al tipo de vacuna. ● En Sinopharm tienen que pasar al menos 21 días entre la aplicación de la primera dosis y la segunda. ● En Astrazeneca el periodo mínimo es de 8 semanas. ● En la vacuna Moderna son 28 días. ● Y en Sputnik V 21 días, actualmente sujeto a la disponibilidad de dosis. ● En este sentido, vale aclarar que quienes opten por la intercambiabilidad Sputnik V - Moderna deben aguardar un mínimo de 8 semanas, entre una vacuna y otra.

Es importante saber que superar ampliamente el tiempo mínimo para la aplicación de la segunda dosis, no disminuye ni afecta su eficacia

10* ¿Qué pasa con la vacunación de adolescentes menores de 18 años? Desde agosto estamos vacunando a niños y adolescentes de entre 12 y 17 años con condiciones priorizadas. Esta semana hemos comenzado la vacunación de menores de 18 años sin condiciones priorizadas. La convocatoria se realiza a través del correo electrónico o vía telefónica a quienes se hayan registrado previamente en www.vacunate.chubut.gov.ar. El orden de convocatoria es por edad en forma descendente. Si todavía no te registrarte podés hacerlo en www.vacunate.chubut.gov.ar