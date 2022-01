La vuelta a clases sin dudas contempla un gasto importante dentro del presupuesto familiar, ya que se deben comprar útiles, uniforme o guardapolvo, zapatilla, equipos de gimnasia, y sin contar aún libros. Ante el elevado costo que tienen año tras año, algunos padres prefieren ir comprando con anticipación.

Algunos locales de Comodoro Rivadavia ya comenzaron a recibir todo para que los más chicos vuelvan a clases el próximo 2 de marzo. ADNSUR hizo un recorrido para saber cuánto saldrá vestir a los niños y adolescentes para que vuelvan a las aulas.

“Hoy en día, para vestir a un niño para ir al colegio, tenés que contar aproximadamente con 14 mil pesos”, indicó la vendedora de un local conocido en Barrio La Loma a ADNSUR.

“Los precios que te puedo decir un pantalón gris $ 3.500 hoy, pero mañana no lo se”, dijo. Y explicó que hay un “gran problema” en todo el país en materia de confección: “Cuando en algún lugar te dicen que no llegaron las cosas, es cierto porque tenemos un gran problema de mano de obra y no hay confeccionistas”.

Asimismo, señalaron que una chomba cuesta entre $2.500 y $2.700 según el talle, y una campera 5 mil pesos. “Un informe completo alrededor de 10 mil pesos campera, pantalon y chomba”, dijeron.

En tanto, los guardapolvos de acuerdo al talle, se pueden encontrar entre los $2.000 y $2.800.

ÚTILES ESCOLARES

Los útiles escolares dentro de la canasta escolar se llevan un número importante del presupuesto , de acuerdo a la cantidad de alumnos en la familia y a la elección de las marcas. Actualmente, un kit de útiles escolares - según pudo relevar ADNSUR - tienen un valor de base de $4.470, mientras que en 2021 costaba $2.540.

Las etiquetas escolares, cuadernos y crayones fueron algunos de los ítems que más aumentaron, con más de un 70% de incremento.

Mientras tanto, el gobierno nacional se encuentra trabajando con el sector industrial y comercial de librerías para lanzar útiles a precios accesibles, atento a que el kit básico escolar aumentó un 80% desde el año pasado.