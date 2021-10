La actividad está regulada, los vendedores deben pagar una tasa diaria, que de forma mensual es de $ 3.400, “Es el valor que abonamos desde 2019, por la pandemia no incrementaron el valor del permiso, sin embargo, la semana próxima sabremos cuanto pagaremos, estimamos que será entre $ 5.000 y $ 6.000” explicado Laura Lincoman, referente de los vendedores ambulantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Es un valor mensual, pero los vendedores abonan un mínimo de 20 días, es lo que solicita el municipio para acceder al permiso, "esta estimulado por día, no por mes" declaró. Al mismo tiempo, indico que hay una gran cantidad de vendedores que no están en los registros.

Desde el área de habilitaciones del municipio, Raúl Montenegro indicó que todos los vendedores que están trabajando están habilitados, "Pagan $210 pesos por día para trabajar, los valores están dados por módulos en la ordenanza. A la venta ambulante tradicional, ahora se suman los carros de comida, algunos tramitaron la habilitación comercial porque les conviene. Por la desocupación mucha gente invirtió en carros y ese es el crecimiento que vemos reflejado en los números"

Hoy un carro de para vender comidas cuesta entre 250 mil y 500 mil pesos, si bien algunos ya estaban en la ciudad muchos de los habilitados son nuevos. Los datos a la fecha son 39 permisos de vendedores ambulantes tradicionales, 20 carros de comida, más los FoodTrucks que se suman en espacios definidos, 18 en Plaza San Martin y 19 en el Liceo Militar General Roca. En 2020 los permisos eran 34, hoy solamente en la zona céntrica hay 39 permisos actualizados.

Hoy, desde el área de fiscalización municipal se los denomina vendedor ambulante o venta temporal, al mismo tiempo hay productos que están autorizados y otros no “En este último tiempo aumenta el número de autorizaciones de venta ambulante, lo que tiene que ver con prendas de vestir, medias, bisutería, marroquinería, todo ese tipo de cosas ”indicaba el funcionario.

En la misma línea remarcó que hay ventas ambulantes con puestos fijos, “son aquellos puestos que no están dentro de la zona céntrica que ofrece alimentos como por ejemplo, choripanes, que están controlados bromatología y cuentan con carnet para la manipulación de alimentos, por eso tienen la habilitación ”. La regulación de los vendedores ambulantes de este tipo es diferente a la de los Food Trucks, que se regulan de forma diferente, definió.

ALIMENTOS SIN REGULACIÓN

Durante 2020 muchas familias se abocaron a la producción de ventas de productos por redes sociales como Facebook, “había una necesidad que nosotros entendemos y no podemos llegar a regular”. Pero hoy esas personas salen a la calle a ofrecer sus productos sin autorización. “Tenemos problemas con la gente que vende productos alimenticios en la calle que no tiene ningún tipo de autorización” describió.

Desde la subsecretaría de fiscalización definieron “Primero tenemos que pedirle a la gente que se abstenga de consumir este tipo de productos, en segundo lugar estamos controlándolos porque uno entiende la necesidad pero esa no es la forma de ofrecer un producto cuando es alimenticio, hay que obtener ciertas formas sanitarias ”descrito el funcionario.

Existieron en las últimas semanas procedimientos y decomiso “hemos hablado con la gente, le explicamos que no tenemos problemas con el trabajo, pero tienen que hacerlo como correspondencia, para que no existan intoxicaciones” remarcó.

DENUNCIAS DE COMERCIANTES

Las denuncias o quejas de comerciantes hacia los vendedores ambulantes se dieron en distintas épocas, sobre todo en pandemia cuando los comercios tenían horarios restringidos y los vendedores podían vender libremente en las calles. Hoy los reclamos continúan, sobre todo en la zona comercial. "Los reclamos son de la gente de la zona comercial y de las rotiserías, pero las diferencias en valores son abismales, si hay un buen valor en el mercado no se proliferarían otras bocas de venta" describió el funcionario, haciendo referencia a que el bolsillo de todos los compradores a veces, también eligen productos ambulantes por las diferencias de precio, en síntesis, los bolsillos están flacos y el rebusque por comprar mejor es una muestra de ello.

¿CÓMO ES EL TRÁMITE PARA SER UN VENDEDOR AMBULANTE AUTORIZADO?

El trámite para obtener la habilitación de vendedor ambulante no es engorroso, no es necesario la acreditación de la mercadería, idica desde la secretaria. Al observar que los pedidos de habilitaciones crecen, se trabaja en un proyecto para que los participantes puedan ubicarse en un lugar específico, no en la calle San Martín y sacarlos de la zona céntrica “Se está buscando un lugar, podría ser alguna plaza, acondicionada con luminarias y seguridad, como debe ser. Así generar un paseo en la ciudad con horario fijo ”definió.

“Lo que dejó la pandemia fue que algunos encontraron su espacio laboral en esto, hay casos en los que tenían un puesto fijo y lograron instalar un local este año” comentó el subsecretario Quisle.