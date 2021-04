COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de transporte en todo el país tras no llegar un acuerdo salarial. Será el lunes 26 de abril y por un plazo de 24 horas.

Juan Carlos Cossio, secretario general de la UTA en Comodoro Rivadavia, confirmó a ADNSUR el paro en el servicio de transporte público el próximo lunes en la ciudad petrolera, ya que en las conversaciones paritarias con las Cámaras del Transporte a nivel nacional “ no ha habido ningún tipo de ofrecimiento y una negativa total a una discusión salarial”.

La medida fue definida por el Consejo Directivo de la UTA a nivel nacional para el lunes 26 de abril y por 24 horas. Sin embargo, advirtió que de no haber respuestas las medidas “ irán en escala aumentando a 48, 72 horas o hasta que tengamos un tipo de respuesta porque ni siquiera hubo un ofrecimiento mínimo para recomponer los salarios de los compañeros”.

“Pedimos recomponer el sueldo de los compañeros pero no se ha ofrecido nada”, dijo Cossio, tras señalar que las cámaras de transporte argumentan que “ no están en condiciones” por la crisis de la pandemia, donde el transporte de larga distancia estuvo parado casi un año y la cantidad de pasajes en el transporte público disminuyó.

Durante la pandemia, Cossio reconoció que no han tenido inconvenientes para los pagos en Comodoro pero si atrasos en cuanto a las fechas. “Nosotros en Comodoro Rivadavia no hemos tenido problemas porque el intendente de ha estado sobre el tema y no ha permitido que la población sufra la consecuencias de alguna medida de fuerza actuando y subsidiando el tema del transporte para no agravar más la crisis que estamos viviendo todos”, reconoció.

Finalmente, el dirigente de UTA indicó que también está en la mesa de negociación paritaria el pedido de que los chóferes sean incorporados al plan de vacunación contra el coronavirus. “ Junto a otras actividades estuvimos desde el primer momento brindando nuestro servicio y bueno, pretendemos al mínimo ser reconocidos, que nos vacunen, para seguir colaborando”, concluyó.