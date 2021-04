CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció una nueva serie de restricciones para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese marco, sostuvo que el personal de salud y el sistema de salud se había relajado durante el verano, aunque horas después aclaró: "Lo que dije (de los médicos relajados) eran sobre la Ciudad de Buenos Aires en el sector privado. A eso le llamo relajamiento, que pensaron que era un buen momento para hacer ahora cirugías programadas".

“En ningún modo hablé del relajamiento de los médicos, sino de las clínicas. Yo con el personal de la salud, solo tengo gratitud. Los argentinos deberíamos hacer un monumento al personal de las terapias intensivas”, aclaró, en diálogo con Radio 10.

Esa frase desató una serie de posteos de profesionales de la salud contestándole irónicamente al Presidente sobre el supuesto "relajamiento", convirtiéndose así en una campaña que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y con distintos hasthag y arrobando al Presidente de la Nación.

"Acá relajándome en un quirófano... @alferdez, no será que se habrán relajado ustedes, ¿no? Se relajaron por no testear, por no gestionar inteligentemente y ahora por no vacunar", público un médico junto a su imagen en plena tarea.

"Hola @alferdez! Acá estoy relajado sacando un tumor de oído a un paciente! También está el vago de mi viejo, con quien comparto especialidad, haciendo lo mismo pero en una laringe. Disculpas por no abocarnos solo al paciente con COVID, no va a pasar de nuevo", fue otras de las publicaciones que se fueron suscitando en las últimas horas.

