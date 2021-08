La receta de la empanada de Caleta Córdova que fue elegida entre las mejores del mundo

La receta de una empanada que se prepara en Comodoro Rivadavia apareció para sorpresa de muchos, en el libro “Santa Empanada” del escritor y crítico gastronómico Pietro Sorba. Se trata de las empanadas de mariscos que prepara Noelia Ríos, cocinera del stand Picoroco en la Feria Frutos del Mar del barrio Caleta Córdova.

Sorba conoció esta exquisita y única receta en unos de sus viajes por las diversas regiones de Argentina, Sudamérica y del mundo. “Santa Empanada” es una hoja de ruta que muestra más de cincuenta recetas.

Este miércoles por la mañana ADNSUR transmitió en vivo desde Caleta Córdova, y junto a Noelia Ríos, cocinamos en vivo las empanadas comodorenses que fueron elegidas entre las mejores del país.

"El crítico vino a Comodoro hace tres años, me comentó que estaba haciendo un libro con recetas del mundo y después me pidió la receta de estas empanadas. La verdad fue una sorpresa. No me lo esperaba", afirmó.

LA RECETA

Noelia aseguró no ser egoísta con sus recetas por eso decidió compartirla con los seguidores de ADNSUR. Y nos contó que lleva: maricos (mejillones y calamares), cebolla y huevo son los ingredientes principales de la empanada que e puede degustarse todos los fines de semana.

"Hay que rehogar la cebolla y ponerle una pizca de pimentón, también agregar un chorrito de vino blanco a la preparación. Y que el aceite este bien caliente para que las empanadas salgan bien secas", explicó la joven productora.

La docena de estas prestigiosas empanadas tienen un valor de 1.200 pesos. y pueden adquirirse en el stand "Picoroco" los fines de semana o encargarlas.