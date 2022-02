El youtuber Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto, y un escaso grupo de seguidores que lo acompañaron al Juzgado Penal y Contravencional N°11, en donde declara Fabiola Yañez en la causa por hostigamiento en su contra.

El Presto fue consultado sobre si quería dar algún tipo de declaración respecto a “las agresiones a Fabiola Yañez”. “¿Agresiones? ¿A vos te parece una agresión?”, retrucó el youtuber.

“La verdad que como mujer me parece una agresión”, le respondió la cronista a lo que El Presto lanzó con tono burlón: “Ay, ‘como mujer, como mujer… No me toquen mas como mujer’”.

Y expuso: “Hicieron una fiesta cuando la gente se moría, ¿de qué mujer me hablan? A ustedes cuando les conviene sacan la bandera del feminismo y cuando no se cagan en eso, no me vengas con banderas. Que justifique de dónde saca la guita”.

En su pedido de elevación a juicio oral, informaron fuentes judiciales, la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que Prestofelippo "inició una campaña intimidatoria, persecutoria –y de desprestigio- contra Yañez, la cual se llevó a cabo a través de medios digitales, mediante ataques a su vida íntima y entrometiéndose en aspectos de su vida privada, con total despreocupación en relación a la real afectación que las mismas pueden provocar sobre el nombre y honor de la víctima".



"El Presto" había sido denunciado por el abogado de Yáñez, Juan Pablo Fioribello, a raíz de una serie de videos publicados en 2020 en su canal de YouTube y en Facebook, en los que se dirigía al presidente Alberto Fernández y en los que también hostigaba y discriminaba a la Primera Dama con frases agraviantes a su condición de mujer.