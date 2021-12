Tras varios días de movilizaciones, la Legislatura de Chubut derogó el martes la ley de zonificación minera, luego de varios incidentes que incluyeron la destrucción e incendio de edificios públicos e incluso de un medio de comunicación.

En este marco, la Portavoz de la Presidencia dijo en su habitual conferencia de prensa que "no es cierto que estuviera comprometido el tema del agua en Chubut".

"No voy a entrar en detalles porque es un tema que corresponde a la provincia", dijo Cerruti al tiempo que aclaró que el Gobierno "tiene un compromiso ecológico y entiende que la lucha contra el cambio climático en países de renta media como el nuestro tiene que tener un tiempo de inversión y de transición hacia otros tipos de economía y hacia energías renovables". "Ese tiempo se tiene que llevar adelante con mucha solidaridad y mucha cautela", añadió.

"El Gobierno lo que cree es que estamos en un proceso de transición hacia de otras energías, energías ecológicas, haciéndole frente a crisis climática, y que esto es un proceso. Es parte de nuestro desarrollo económico y este proceso de transformación y de transición hacia un mundo más ecológico necesita de diferentes energías, de minerales, de gas antes de carbón, sin duda", sostuvo Cerruti.

"Hay un proceso que hay que llevar adelante, hay plazos, hay objetivos. Todo esto tiene que llevarse adelante de la manera más sustentable posible, con control del Ministerio de Ambiente y de Ciencia y Técnica, y con todo lo que podamos hacer para que cuando se lleven adelante proyectos de extracción minera como el que se está discutiendo en Chubut por ejemplo, se tenga en cuenta que no implique el uso del agua. Hubo muchas cosas que se dijeron en Chubut que no son ciertas. No es cierto por ejemplo que estuviera comprometido el tema del agua en Chubut por la explotación de esta mina", remarcó.

