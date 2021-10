La expectativa de que el Índice de Precios al Consumidor fuera a reducirse en los últimos meses del año volvió a chocar contra una pared esta tarde, cuando el INDEC divulgó los datos mensuales, que promediaron un 3,5 por ciento en septiembre en la general y un 3,7 por ciento para esta región, en particular.

En el acumulado anual, los registros dejan ver la incidencia de esos valores hacia atrás, pero también generan preocupación hacia delante. Es que al tomarse los datos de septiembre 2020 contra septiembre 2021, el índice acumulado alcanza el 53,5 por ciento, resultando el valor más elevado frente a las demás regiones del país, en un contexto en el que nadie se salva de la inflación.

Según el informe divulgado por el INDEC, la región Pampeana alcanzó un 53,2 por ciento; Noroeste, el 53,1 por ciento; la de Cuyo, un 52,7 por ciento, al igual que Noreste; y Gran Buenos Aires, 51,7 por ciento, con un promedio en el total país del 52,5 por ciento.

En la Patagonia, el rubro Transporte acumula un 67,5 por ciento, seguido por prendas de vestir y calzado, con el 66,5 por ciento; alimentos, 54,5 por ciento; y salud, 54,1 por ciento.

Al interior de cada rubro, hay incrementos más altos aún: las prendas suben casi un 72 por ciento, mientras que el calzado lo hizo en forma más atenuada, con un 55 por ciento. Entre los alimentos, el aceite sigue encabezando el ranking, con un 73,4 por ciento; carne y derivados treparon un 67 por ciento, mientras que la leche y productos lácteos lo hicieron un 54 por ciento. Las frutas, un 55 por ciento de aumento anual en la región.

En transportes, el ítem que más se elevó es el de la adquisición de vehículos, que alcanzó un 83 por ciento. En salud, la suba de productos medicinales y equipos acumula un 60 por ciento, mientras que el gasto en medicina prepaga acumuló un 45,4 por ciento.

Un rubro que todavía muestra el ‘retraso’ del último año es el de alquiler de viviendas, que se registró en un 38 por ciento de aumento anual, todavía sin la incidencia de los nuevos contratos que, a partir del índice de actualización de la nueva ley, arroja incrementos por encima del 46 por ciento a partir de septiembre.

“Es necesaria la ley de góndolas”

Sobre el tema precios es revelador lo que dijo Víctor Fera, titular de Maxiconsumo, en una radio capitalina días atrás: “El precio de la leche es altísimo, no baja de 100 pesos y la realidad es que tendríamos que ver si hay abuso o no, en algunos lados te la venden a precios cuidados de 70 pesos o en el mismo lugar, otra marca producida por la misma empresa vale 120. Adentro hay leche, no nos podemos engañar más, no hay otra cosa. El precio baja cuando hay competencia. Hoy hay dos marcas de mayonesa y a los otros no los dejan entrar en la góndola”.

El empresario insistió en una idea: “La ley de góndola tiene que empezar a funcionar ya, por lo menos en las grandes cadenas, donde nadie pueda tener más del 30 por ciento de la participación, eso va a traer competencia. Porque las grandes marcas le bajan el precio a los mayoristas y se lo bajan a los minoristas, hacen ese tipo de abuso. Con el aceite están convenciendo de que algunas marcas no son para pobres, sino para ricos, pero adentro de una botella de aceite no hay otra cosa que aceite, porque si le ponen agua se corta. Si se da lugar para que los más chicos vendan, los precios se desploman. Sin competencia, yo pongo el precio que quiero, pero si hay competencia, los precios bajan y el precio lo pone el vecino que elige comprar”.