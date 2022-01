El verano no había comenzado oficialmente cuando la primer ola de calor golpeó toda la provincia, con temperaturas que superaron ampliamente los 35ºC en algunas localidades. En Comodoro, los 30ºC se vivieron como una día de playa para los que tuvieron la oportunidad de disfrutarlo al aire libre, y como una jornada agobiante para aquellos que debieron permanecer encerrados o trabajando.

Y el año nuevo comenzó con otra advertencia de altas temperaturas: “Durante los días Jueves 6, Viernes 7, Sábado 8 se prevé para el centro-norte de la Patagonia un ascenso en las temperaturas donde los valores máximos alcanzarán o superarán en algunas zonas los 30°C”, indicó el pronosticador local Aldo Sanchez.

Pero estas temperaturas no serán algo aislado. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la llegada de una ola de calor a la Patagonia en diciembre 2021, enero y febrero 2022 con "temperaturas máximas extremas y eventos de olas de calor".

Esto disparó las ventas de aires acondicionados y ventiladores, que en las últimas semanas aumentaron de manera considerable.

Quizás por su precio, quizás por la simpleza de su uso, lo más buscado "es el aire acondicionado portátil, que no requiere instalación, o los ventiladores", aseguran, y señalan que estar alquilando y no ser el propietario de la vivienda también es un condicionante para que no se decidan por un split que requiere perforar la pared para su colocación.