Este jueves en la Sala de Sesiones de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada se mantuvo un encuentro con la ministra del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Camila Banfi, cargo que ocupa una mujer en el máximo órgano de justicia después de 63 años.

Banfi fue recibida por la presidente de la SCPL, Anabella Cardillo, el tesorero Guillermo Costes y el titular de Oficina Técnica Fabián Donato, para avanzar en la electrificación de la Ciudad Judicial, entre otros temas.

“Es un honor recibir a la Dra. Banfi en nuestra casa y es un orgullo, como mujer, que ella sea una de las primeras mujeres, junto con la Dra. Bustos, que estén ocupando estos altos cargos del Poder Judicial”, destacó Cardillo, quien aseguró que “desde la SCPL mantenemos contacto con todos los estamentos para establecer vínculos y trabajar de manera mancomunada.”

Respecto al tema de la reunión y la obra eléctrica de la Ciudad Judicial, la presidente expresó que “nos encontramos para llevar a cabo una reunión en el marco de lo que es el tendido eléctrico de la Ciudad Judicial, que es la parte que nos compete a nosotros. La obra está avanzada en un 50 %, todavía quedan algunas cuestiones por realizar, pero hay un avance en la obra y estamos a disposición para lo que se necesite”.

Por su parte, Banfi aseguró “me parece fundamental este diálogo y esta posibilidad que me brinda la presidente, de avanzar en el proyecto de electrificación. Venimos de una historia de avances y también durante la pandemia tuvimos un período de estancamiento de la Ciudad Judicial, pero creo que el interés general que tiene la puesta en marcha es algo muy importante, no sólo para los judiciales sino para toda la comunidad”.

La Ciudad Judicial cuenta con una superficie de 13.000 m2 y ello requiere de un gran suministro de energía eléctrica. “No podríamos ponerlo en marcha sin este acuerdo con la Cooperativa. Hice un recorrido por la obra con la arquitecta a cargo y estamos en una etapa que no podemos avanzar si no es con el suministro de energía eléctrica y la línea de media tensión que se está instalando”, expresó la ministra.

Respecto a la finalización de la obra, Banfi aseguró que, “de acuerdo con lo que manifestó la arquitecta, hay una parte del proyecto que podría ponerse en marcha en 2023, pero esto depende de la energía”.

Además agregó que “la energía eléctrica, que desde el comienzo se planteó que necesitaba la Ciudad Judicial, es mayor que la que podría requerir con un tendido común, entonces se pide que se provea de esa energía, de la instalación interna, y de la supervisión de todo lo referente a la electrificación”.

Respecto a la finalización de la obra, Banfi aseguró que, "de acuerdo con lo que manifestó la arquitecta, hay una parte del proyecto que podría ponerse en marcha en 2023, pero esto depende de la energía". Además agregó que "la energía eléctrica, que desde el comienzo se planteó que necesitaba la Ciudad Judicial, es mayor que la que podría requerir con un tendido común, entonces se pide que se provea de esa energía, de la instalación interna, y de la supervisión de todo lo referente a la electrificación".

VARIOS PROYECTOS DENTRO DE UN PLAN INTEGRAL

Por último, el Coordinador de Telefonía e Internet, Fabián Donato, referente institucional vinculado a la obra, afirmó que “es un gran trabajo que empezó hace mucho tiempo y que estuvo mucho tiempo discontinuado, sobre todo por la pandemia, y ahora la idea es poder seguir y terminar los trabajos.”

En relación al avance de la obra, Donato especificó que “la obra cuenta con varios proyectos dentro de un proyecto integral. Una de las etapas es la línea de media tensión que va desde la Estación Transformadora Abásolo hasta la Ciudad Judicial. Es una línea de 33Kv que está en un estado de avance del 50%”. Asimismo, agregó que “luego hay que hacer una subestación en el predio, que la SCPL ya se determinó la ingeniería y una vez que estén los materiales, puede llevar alrededor de seis meses la instalación”, concluyó.