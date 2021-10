Los buenos gestos que se difunden en redes sociales viralizaron la historia de una mujer que continúa cuidando de su ex suegro de 98 años luego de separarse por infidelidades de su ex marido.

A pesar de lo que le sucedido en su matrimonio, la ex nuera no le guarda rencor a la familia del hombre y cada día cuida a su ex suegro con mucho cariño y cuidado. Su hija subió compartió el video en las redes sociales y la historia se viralizó sin parar.

La usuaria @marianturcios19 compartió el video donde se puede ver a su madre cuidando de su abuelo de casi 100 años con mucho cariño, a pesar de haberse separado de su padre por un engaño. La grabación ya alcanzó las tres millones de reproducciones.

En el video viral se muestra a la mujer vistiendo al hombre mayor y ayudándolo a sentarse, como si se tratara de su padre o un familiar muy cercano. Pese a que no guardar algún lazo sanguíneo, la mujer siempre se encargó de atenderlo.

"Mi mamá y mi papá se separaron hace años. Mi papá eligió a otra. Él es mi abuelo de 98 años Mi mamá lo baña, lo cambia y los cuida con mucho amor”, contó la joven.

La joven se mostró conmovida por el noble corazón de su madre y le dedicó unas tiernas palabras: “Sos mi ejemplo de vida, mamá sos increíble. A pesar de cada cosa demostrás que eras la indicada, aunque mi papá eligió a otra”, expresó en su posteo.

El video, que tuvo más de tres millones de reproducciones, generó empatía en las redes sociales. Y hubo elogios para Marian, la joven que subió la grabación a TikTok.

“Él es tu abuelo y no tiene la culpa de la decisión que tu padre tomó. Tu madre, una mujer de ejemplo y con muchos valores”, “Tu mamá es un ángel de Dios”, “Felicidades por tener una madre tan valiosa, esas son las verdaderas mujeres luchonas y las que valen la pena”, fueron algunos de los comentarios.