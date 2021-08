La nena influencer de Comodoro que es furor en Instagram y desfiló con Julieta Prandi y Silvina Luna

En las redes, Pía parece extrovertida. Quien no la conoce puede creer que es súper charlatana y desenvuelta. Sin embargo, es tímida, como cualquier nena que está frente a alguien que ve por primera vez.

Pía Larroude tiene 8 años y es la nena influencer de Comodoro Rivadavia. Con más de 28 mil seguidores, es una de las pocas infantes que está inmersa de esta forma en la red social del momento y lo disfruta como un juego, donde para ella es modelar y recibir regalos.

Esta última semana estuvimos en su casa, en el corazón del barrio José Fuchs, y acompañada por su madre, la fotógrafa Camila Espinoza, nos contó su historia y cómo comenzó en las redes.

Pía va a segundo grado de la Escuela N° 1, le gusta bailar y “hace mucho comenzó con las redes”, comenzó diciendo en la entrevista. Como la nota recién empieza, grabador mediante, ella aún no se suelta del todo, así que su madre la ayuda. “Comenzó de chiquita. Ella tenía dos años y una vez fuimos a la tienda Agrandaditos, le saque unas fotos y etiqueté a la tienda, y un día recibí un mensaje que decía si queríamos ir al local y ahí empezó”, ”, cuenta Camila sobre cómo surgió la posibilidad de empezar a hacer campañas. “

Su madre asegura que fue todo casual, pero fue creciendo. Al poco tiempo, a Pía también la llamaron de otra tienda y participó de un desfile donde también estuvo Lourdes Sánchez.

Así, siguió la vida de la pequeña hasta que el año pasado su mamá le armó un Instagram, para que vaya guardando las producciones que Pía iba haciendo. De a poco iba subiendo imágenes y algunos videos, hasta que unos de ellos pegó y los seguidores comenzaron a multiplicarse.

“Hubo un video que tuvo como 8 mil reproducciones, se viralizó y cada vez más gente empezó a seguirla”, recuerda, la joven madre"

Con el aumento de seguidores llegaron también más propuesta para modelar y promocionar productos de alguna tienda o comercio. Por ejemplo, la última semana la llamaron de una distribuidora de golosinas, y a cambio recibió todas las golosinas para su cumpleaños, ya que el miércoles llegó su aniversario número 8.

Pía la pasó genial en un pelotero, con el cual también hizo canje. Estuvo con sus amiguitos y recibió una inesperada sorpresa que aún la emociona. “Yo hago baile, y sigo a Emir (Abdul), un bailarín que baila súper copado”, dice ya más suelta en la entrevista. “De repente me dijeron que me siente en una silla y que mire para el escenario y apareció un saludo para mi, me emocione mucho”, confiesa con una gran sonrisa en su rostro.

PRIMERO LA ESCUELA Y SOLO POR CANJE

Como sucedió con la distribuidora y con el pelotero, Pía trabaja mucho por canje, una elección que tomaron sus padres, según cuenta Camila.

“Nosotros no hacemos nada por plata, como a ella le gusta si quieren darle un regalito o algo es bienvenido, pero por plata no. Lo suyo es por diversión, de hecho cuando me llaman de algún lado, yo le pregunto: ¿Vos querés?, ¿Tenés ganas?, pero siempre dice que sí, nunca dijo que no, siempre tiene ganas”, dice entre risas.

En estos años la pequeña ha recibido de todo, desde prendas de ropa que le encantan, hasta maquillajes, algo que también le gusta mucho, pero que no puede usar tanto porque es alérgica.

Su mamá, como es fotógrafa, realiza algunas de las producciones, y también administra las redes. “Yo subo las fotos, subo los comentarios y cuando hay mensajes lindos le muestro a ella y le pregunto qué quiere contestar y lo hace, pero ella no tiene acceso porque puede aparecer cualquier cosa; de hecho no tiene celu”, cuenta Camila. “Tratamos siempre de inculcarle que no hable con extraños, porque hay gente que la conoce. Entonces le decimos que no hable con extraño, que si está con alguien conocido puede contestar, pero si está sola no hable con nadie, y siempre chequeando en Instagram que no haya comentarios malos, que por ahí recibimos de nenas de otros países que dicen que feo que baila, o algo así, pero nada más que eso”.

Pero más allá de la vida en redes y pasarelas, donde Pía ha podido desfilar junto a Julieta Prandi y Silvina Luna, la pequeña lleva su vida de niña.

Su mamá cuenta que en la escuela le va muy bien, que su materia preferida es matemáticas, y en paralelo realiza actividades que les atraen. “Lo que se le ocurre la mandamos. Ha ido a gimnasia artística, patín artístico, telas, hockey y ahora está en baile, y todo lo que hace lo hace bien. Le pone el corazón a todo lo que hace, hasta la escuela que es la prioridad de nosotros”, dice con orgullo la madre, quien asegura que esto continuará o terminará cuando Pía lo decida

“Es hasta que ella diga no quiero más y se termina. Puede ser el día de mañana o 20 años después, pero mientras ella quiera no hay problema”.

Al ser consultada por si a ella le gusta todo lo que hace, Pía no duda: “Si, me encanta...sacarme fotos, que me llamen de tiendas, todas esas cosas”, dice con seguridad la pequeña influencer de Comodoro, una nena que encontró en las redes un mundo para jugar y divertirse.