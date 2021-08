Fabián La Mole Moli volvió a expresarse a favor de caza de animales y las carreras de galgos, en esta oportunidad incluso comparó la caza con el debate del aborto legal en la Argentina.

"Estoy en contra del aborto, desde siempre. Ha habido mujeres que maltrataban galgueros, que preferían matar criaturas y salvar los perros. No estoy a favor del aborto ni en pedo. Hoy en día hay muchos recursos, antes de un aborto, para que una mujer no quede embarazada. Conocimiento también hay. Hoy en día la mujer tiene conocimiento de todo eso. Yo estoy 100% a favor de la vida", dijo.

Además, destacó que "Hoy en día si vos matás a un chancho en Monte, capaz que te meten preso. Y salen los protectores de animales, que no saben lo que es la vida, lo que es el campo, no tienen idea de nada. Y salen y te sepultan setenta metros bajo tierra. El mismo gringo del c, picante en su postura. en "El show del espectáculo".

En diálogo con el programa radial que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana, confesó que le gustó toda la vida cazar animales." Yo viví siempre de los animales. Nací y me crié comiendo animales. Hoy en día no tengo la necesidad de ir a cazar. Con mi familia éramos gente de campo", aseguró.