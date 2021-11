La modelo top que fue reina de Comodoro y hoy deslumbra en Europa

“Estaba en otro planeta”, reconoce Belén Garro al recordar aquellos años en que comenzó en el modelaje. Tenía solo 17 años y lejos de gustarle las luces le fascinaba la pista de longboard, algo muy diferente a las pasarelas. A la distancia Belén cuenta que nunca se imaginó haciendo modelaje. Sin embargo, su mamá le insistió para que se presente en la elección de la Reina de Comodoro Rivadavia. A fin de cuentas durante tres años seguidos había sido elegida la soberana de su escuela, el Colegio Universitario Patagónico. Así, luego de pensarlo mucho aceptó.

Belén Garro es recordada en la ciudad por haber sido la reina de 2014, pero también por haber captado la atención del famoso promotor de modas Leandro Rud, quien la vio en los desfiles de Comodoro Corre, un megaevento que organizaba Grupo Indalo en sus épocas buenas.

Por estos días, ella se encuentra en Italia, la capital de la moda, junto a la Agencia Benegas. Sin embargo, a pesar de la distancia no se olvida de su pasado. “Fue una época muy linda. La verdad no me imaginaba haciendo modelaje y todo esto porque yo estaba en otra; andaba en longboard, me gustaba andar en patineta, escuchaba rock, heavy metal. Pero mi mamá me dijo 'preséntate, quizás te va a ir bien'. Yo le decía ‘no mamá, me da vergüenza’. Pero bueno me presenté y salí Reina de la ciudad. Así empezó todo”, recuerda con alegría en la voz.

DE COMODORO AL MUNDO

Belén es cordobesa de nacimiento y chubutense por adopción. Nació en Río Cuarto pero a los 3 años se vino con sus padres a Comodoro Rivadavia, luego que su viejo, un suboficial de la Fuerza Aérea, fue trasladado a la IX Brigada Aérea.

En el barrio que lleva el nombre de un eximio aviador, como fue Próspero Palazzo, creció entre el sonido del aeropuerto y el viento que caracteriza a la ciudad. Allí pasó los primeros años de su infancia hasta que ya de grande, una vez que terminó sus estudios en el CUP, decidió probar suerte en Miami. Todo gracias a que fue captada por un productor televisivo mientras disfrutaba del regalo de 15 que le habían dado sus padres.

Belén a la distancia recuerda esa oportunidad del destino que de alguna comenzó a definir su rumbo. “Estuve viviendo un año allá. Tenía 18 años. Fui de vacaciones porque el cumpleaños de 15 no lo hice y mis papás me dieron a elegir. Yo elegí irme a Miami y estuve dos semanas en temporada de vacaciones de invierno. Ya estaba por venirme y cuatro días antes un productor de un programa deportivo me vio en una playa y me propuso trabajo. Yo le dije ‘tengo que volver a terminar el colegio, estoy volviendo Argentina, no sé si mis papás me van a poder pagar el pasaje’, y me dijo ‘no te preocupes, yo me comunico con tus papás, das el perfil para estar en televisión, hay muchas agencias de modelo’. Dije ‘bueno, termino el colegio, intento y pruebo’”.

Durante un año Belén trabajó como notera en un programa deportivo vinculado al club Miami Dade FC y en agencias de modelo de Miami. Le gustaba la ciudad y su trabajo. Pero quería estudiar, sabiendo que el modelaje en algún momento puede terminar. Así, decidió volver al país.

Es que como dice, en Argentina “tenemos que aprovechar esos beneficios” que otorga la educación pública y gratuita, un privilegio que no todos los países tienen. “Es algo que tenemos que aprovechar. Yo volví básicamente porque quería estudiar. Mis papás por suerte siempre me dieron una mano con todas mis locuras y así fue, volví”.

A su regreso Belén se instaló en Córdoba capital para estudiar arquitectura. Mientras tanto, continuaba con su carrera como modelo, trabajando para Pasarela Models, una agencia chilena con la que viajó en varias oportunidades al país trasandino.

Fue en esa etapa de su vida en que también participó del certamen que eligió a la nueva Reina de Argentina, resultando ganadora y abriendo un abanico de posibilidades en su ascendente carrera.

Así, entre libros y pasarelas, Belén vivió varios momentos de su vida, hasta que en 2019 el destino cambió todo por completo, con la llegada de Francina, su pequeña de tres años.

“Cuando quedé embarazada dejé todo: la carrera, el modelaje y dije bueno voy a tener a mi gordita cueste lo que cueste, sea como sea, es un nuevo desafío y me avoque completamente a eso. Fue un nuevo desafío y a los 3 meses de que la tuve a Fran volví a trabajar como modelo, a full, me empezó a salir un montón de trabajo”.

Como cuenta Belén, Francina vino con el pan bajo el brazo. En su regreso al modelaje le llovieron ofertas de trabajo, y así siguió creciendo en el mundo de la moda.

Sabiendo que su primer objetivo era estudiar también volvió a la facultad, rindiendo de a poco y aprovechando cada momento.

Así, hoy con 24 años continúa su vida en el modelaje, combinando libros con crianza y producciones, algo que no es tan sencillo como parece, más trabajando en forma free lance. “Hay épocas que estoy a full. Durante el año estoy en la facultad y cuando tengo tiempo libre aprovecho a hacer campañas y trabajar un poco más. Yo me dedico comercial de la moda, todo fuera del país, haciendo fotos y casting para agencias, y hay veces que te pasas días enteros yendo a casting y no quedás. A veces viajas y una vez que estás instalada en la ciudad empezás a trabajar con marcas haciendo casting y te pueden tocar 80 modelos y capaz que demorás media mañana o una tarde y no quedás. Es un bajón, pero todos los días hay cosas nuevas, y a veces salen y a veces no”.

Belén toma su oficio como lo que es, un trabajo que le permite sumar un peso a su casa. Por eso, asegura que mientras pueda continuará haciendo trabajos de modelaje. “Mientras me salgan trabajos de modelaje los voy a aprovechar porque yo trabajo mucho a nivel internacional, entonces me sirve mucho porque Argentina está muy devaluada. Son oportunidades que me sirven mucho, pero la idea es terminar la carrera y dedicarme a la arquitectura, porque me apasiona muchísimo, imagínate que estoy en Milán y estoy vuelto loca con toda la arquitectura, la historia de las ciudades y conociendo ciudades históricas como Venecia, Roma”.

VIVIR DE LA MODA

A Belén le quedan unas semanas todavía en Italia. Luego volverá al país para pasar Navidad con su hija y su familia. Reconoce que lo más difícil de viajar y estar lejos es la distancia con su pequeña, pero está tranquila porque sabe que está bien al cuidado de sus dos abuelas, la materna y la paterna.

“La extraño horrores”, dice con la voz entrecortada. “Se complica un poco más. Pero la verdad que las dos abuelas, tanto mi mamá como la del papá me ayudan un montón, porque cada vez que tengo un trabajo o un viaje siempre están ahí; firmes como soldados, me bancan en todas y el papá también, siempre que puede colabora, y la verdad que se hace mucho más fácil así”.

Con apenas 24 primaveras, Belén aún tienen sueños por cumplir. Además de recibirse de arquitecta, le gustaría hacer alguna portada importante para una revista de Europa, o porque no tener la oportunidad de instalarse por un tiempo al otro lado del continente. Admite que en 2019, cuando fue por primera vez a Italia, esa era la idea. Sin embargo, en ese entonces la pandemia cambió todo y tuvo que volver de urgencia al país. Y ahora todo es distinto, ya no hay seguridad para volver a casa cuando uno quiera, y el rebrote del Covid - 19 continúa siendo una amenaza. Por eso, admite, es tiempo de esperar, aunque todo dependerá del destino: es que nunca se sabe cuando una gran marca puede tocar la puerta, en un mundo donde no existe la perfección y siempre está abierto a nuevas oportunidades.

