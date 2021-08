La lista viral de un nene de 12 años que viaja por primera vez a Buenos Aires

En las últimas horas se volvió viral el listado de Santino, un nene de 12 años oriundo de Jujuy que visitará a su hermano mayor Nahuel Milisenda, de 29, quien reside en Capital Federal.

En la publicación, Nahuel explicó que "Santino viene a Buenos Aires y se armó una lista con sus objetivos a cumplir”. Al tuit le sumó una foto del listado hecho en computadora por su hermano menor que, el sábado 28 de agosto, viajará por primera vez a conocer la gran ciudad.

La hoja A4 se titula “Objetivos para Buenos Aires” y tiene 21 puntos. Son las actividades que el menor de los hermanos planeó para su estadía de cinco días en la Ciudad.

“Ir al Cabildo, conocer a San Martín en la Catedral, conocer la Casa Rosada, ver el cambio de guardia de los granaderos, conocer el Ateneo (Grand Splendid), los shoppings, las jugueterías, ir a un museo de Ciencias Naturales...”, son algunos de los planes que le gustaría concretar al jujeño de 12 años.

Según detallaron, el listado le tomó a Santino cerca de tres semanas para pensarlo y muestra la mirada de los “nuevos en la ciudad”, dirán los que ya no se asombran cuando pasan por el Planetario o el Obelisco porque de tanto verlos dejaron de mirarlos.

“Ir a Starbucks, comer en McDonald’s o en KFC, andar en monopatín eléctrico, ir a los supermercados que no hay en Jujuy (Coto, Walmart, etc.), no llorar de la emoción en ningún momento...”, continuó en su listado Santi.

Pocas horas después de su difusión, los objetivos se hicieron virales. Quien pone ahora en contexto es su hermano mayor, Nahuel, el que compartió la imagen que en menos de 24 horas había alcanzado más de 50 mil “Me Gusta”. “El domingo a la noche hablamos y me dice: ‘Ya sé todo lo que quiero hacer cuando vaya a Buenos Aires’. ‘Ah, ¿si?’, le digo. Y me manda la foto”, contó a Infobae.