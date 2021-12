La Legislatura derogó por unanimidad la ley de zonificación minera en Chubut

La Legislatura de Chubut aprobó este martes en la última sesión ordinaria del año que se realizó de manera virtual y que fue presidida por el vicegobernador Ricardo Sastre, la derogación de la ley que habilitaba la zonificación en dos departamentos de la meseta para explotar la minería, y que los mismos diputados habían sancionado la semanada pasada.

La votación fue unánime por parte de los 23 legisladores que estaban conectados, ya que no pudieron votar los esquelenses Zulema Andén y Rafael Williams, y estuvieron ausentes los comodorenses Tatiana Goic y Emiliano Mongilardi.

La sesión comenzó con la aprobación de la moción acordada previamente por el presidente del bloque oficialista Juan Pais para que, de los cuatro proyectos de derogación ingresados, se vote solamente el enviado por el gobernador Mariano Arcioni.

La primera en hablar fue la justicialista Belén Baskovc, quien expresó su “repudio a la violencia que se ha generado desde la sanción y promulgación de la ley, con la quema de instituciones públicas y privadas”, y dijo “quiero solidarizarme con los trabajadores del diario El Chubut que se encontraron con un caos que no deben ser parte”.

Agregó “también quiero repudiar la represión policial excesiva que sufrieron miles de vecinos y vecinas de la provincia que le impidió el derecho a expresarse libremente”, y destacó que “nos encontramos sesionando por el rol de miles de vecinos que nos lo han solicitado, esta lucha trasciende toda bandería política y demagogia”.

Recordó que “desde mi espacio siempre sostuvimos que este proyecto no tenía licencia social, por eso siempre pedimos que se garanticen los debates de cara la gente” y planteó “quiero que quede claro que voy a acompañar la derogación sosteniendo que la política no puede jamás estar alejada de la voluntad del pueblo, el pueblo no se equivoca”.

“Celebro la decisión de legisladores de dar marcha atrás con este proyecto, el pueblo se hizo escuchar en las calles y las asambleas, y en los concejos deliberantes”, concluyó Baskovc.

DURAS CRÍTICAS

Por su parte, la presidenta del bloque Chubut Unido, Leila Lloyd Jones, sostuvo que “quiero celebrar esta sesión con la presencia de los diputados que pudieron reflexionar y bregar para la paz social que tanto necesitamos. Llegamos a esta banca porque el pueblo creyó que íbamos a cumplir con el contrato electoral y nada de eso pasó”.

“En una sesión bochornosa y cargada de traición, el 15 de diciembre quedará en la memoria de todos los chubutenses”, dijo Lloyd Jones, “sin previo aviso, sacaron el proyecto de espaladas al pueblo que decía no a la megaminería”. Y cuestionó que “fueron a fondo con su necedad y soberbia, sin medir las consecuencias de subestimar al pueblo. Después de cinco días en las calles, el pueblo que fue reprimido y ninguneado, les demostró que la ley no tenía licencia social”.

Luego afirmó en alusión a Mariano Arcioni que “el cínico y traidor del gobernador que tenemos, que salió cuarto en las elecciones porque no representa a nadie, porque tiene una provincia endeudada, sin educación, con una emergencia hídrica votada por esta Legislatura, fue a fondo, y con una soberbia increíble nos vino a decir que nunca iba a retroceder”. Pero dijo, “tuvo que retroceder, porque la ciudadanía se hizo oir. Pero no sin antes ver a un pueblo dolido, triste y traicionado”.

Concluyó que “la derogación de esta ley vergonzosa e ilegítima no la ganó ningún político, nadie se tiene que poner los laureles, porque la ganó el pueblo movilizado” y pidió que se investiguen los excesos policiales que “no midieron consecuencias, basta de atropello al pueblo, basta de violencia”.

SOBERBIA

En tanto la legisladora del mismo bloque, Rossana Artero, indicó que “era evidente que esto iba a terminar muy mal, porque se palpaba el descontento social en esta provincia. Una vez más este gobierno actuó con la soberbia que lo caracteriza. Se actuó con desprecio al sentimiento popular mayoritario”.

Afirmó que “este gobierno ha demostrado claramente su incapacidad, su incompetencia para controlar y cuidar el medio ambiente” al tiempo que criticó que “más grave fue el procedimiento para la sanción de esta ley, al incluirla en forma inconsulta y a último momento, en una sesión que se desarrollaba sobre otros tremas y carriles”.

Lo definió como “picardías” pero dijo, “después terminamos con la Casa de Gobierno incendiada, un Rawson arrasado, y una efervescencia popular incontenible” por lo que dijo, fue “un triunfo a lo Pirro, una batalla parlamentaria ganada que trajo el desastre total”.

Recordó Artero que “esta sanción tuvo origen en una decisión que se tomó en esta Cámara, que permitió que la semana pasada se habilitara el tratamiento, y fue haber permitido que una sola comisión tratase un proyecto tan importante”. Sostuvo que “a pesar del planteo de varios de nosotros, se votó que fuera solamente a Recursos Naturales, es decir, donde el oficialismo tenía asegurada la mayoría de los votos, y así fue que tuvo dictamen exprés, habilitando su tratamiento. Hubo muchos que se prestaron a esa maniobra originaria”.

Remarcó que la aprobación de esta ley “permitió que las acciones de la empresa minera subieran un 9 % y trajo dolor y enfrentamiento. Esta empresa ganó millones ese día, y acá tuvimos luchas enfrentamientos y tristeza”.

“Es bueno que se haya recapacitado, cambiar de opinión es de gente racional, y actitud de grandeza”, afirmó la diputada de Rawson, y expresó “se de muchos diputados que votaron convencidos esta ley, y mi respeto hacia ellos. También se de otros que estaban en contra, pero presionados por otros intereses votaron en contra de sus voluntades”.

Y en el cierre, se refirió a los diputados oficialistas, a los que dijo “cuánta seguridad les brinda un gobernador que los expone, los crucifica, y después de asegurar no voy a dar un paso atrás, los entrega”.

LA MESETA

A su turno, la diputada madrynense del PJ, Mónica Saso, argumentó las razones por las cuales acompañó la zonificación una semana atrás. Primero planteó el “repudio total a la violencia que se ha suscitado, con una parte del pueblo que ha salido a expresarse pacíficamente y otra porción de la sociedad que lo hizo en forma violenta. Nuestra responsabilidad es decir que el diálogo es el camino”.

Luego afirmó “quiero que me permitan decir que soy parte de un proyecto política nacional y popular que siempre privilegió la generación del trabajo y la igualdad de oportunidades” y señaló que “considero que el desarrollo sustentable de nuestros recursos naturales es una opción legítima para combatir la desocupación que aqueja a miles de ciudadanos”.

Sostuvo que se debe “dar la posibilidad a aquellas localidades que han sido históricamente olvidadas, aún teniendo recursos genuinos” y enumeró que “así como la cuenca San Jorge posee el petróleo, Rawson posee la pesca, la cordillera el turismo, Dolavon los molinos y arenas silíceas, Madryn el turismo, la pesca y el aluminio. Entiendo que la meseta, que cuenta con recursos mineros, tenga la oportunidad de dignificar a su pueblo mediante un desarrollo sustentable, eso es progreso”.

Explicó luego que “no creo en los extremos, el mandato que se me ha otorgado, es buscar soluciones en busca de la justicia social y la independencia económica. Sin embargo, los hechos de violencia no pueden ser el camino de ningún reclamo. Sobre todo, del respeto a la opinión del otro”.

Por ello, dijo que “para recomponer la paz social debemos desandar este camino, pero aprovecho a plantear la necesidad de la meseta de dejar de depender de un gobernante de turno, este también es nuestro deber como representantes del pueblo, por lo que insto a toda la clase política, a que realicemos una verdadera transformación para dotar de recursos al pueblo de la meseta”.

REPUDIO

Luego fue el turno del presidente del bloque de La UCR, Manuel Pagliaroni, quien indicó “hoy vamos a acompañar este proyecto, que intenta garantizar la paz social en Chubut. En el radicalismo podemos hacer historia con la posición que hemos mantenido con este tema. La política tiene que tener coherencia y responsabilidad de que actuamos por el bien de la comunidad”.

Advirtió respecto a la meseta que “la política no ha generado desarrollo para un sector que está muy postergado” pero “todos hemos entendido que la comunidad está expresando una voluntad que debe ser ratificada a través de una ley” y agregó “entiendo que los legisladores son personas de bien y han votado convencidos”.

Luego afirmó que no coincide “con aquellos que desde la política han impulsado propuestas contra los legisladores que han votado de manera positiva. No se puede entrar en una casa de brujas y apuntar personas para que sean agredidas. Se fomenta el odio, la bronca, la violencia”.

Y aludió al “ataque cobarde al diario el Chubut el día de ayer, de parte de un grupo que no me cabe duda que es minúsculo. Lo que ha sucedido en edificios públicos, este tipo de prácticas de grupos de violentos no podemos pasar por alto. La violencia no soluciona los problemas que tenemos en esta provincia”.

“Conozco desde a la gente de ese diario hace muchísimos años, desde hace 35 años, cuando era militante, cada vez que queríamos expresarnos lo hacíamos por los medios de prensa, y uno de los lugares donde siempre teníamos un espacio era el diario, y así lo ha sido en estos años y el resto de los medios”, dijo Pagliaroni.

Lamentó que “cuando vemos un hecho como el de ayer, nos tenemos que replantear que estamos haciendo mal, la política ha sido responsable en parte de estos sucesos. No podíamos hacer mucho más”.

Recordó que conoció al fundador del diario y a sus familiares, quienes “han colaborado con el desarrollo de Trelew, con entidades deportivas, escuelas. ¿Cómo podemos justificar que un grupo de violentos haga eso? Están atacando a una empresa, a una familia pionera, a la libertad de expresión. Es la libertad de expresarnos, mas de cien familias dependen de esa empresa”.

Y sostuvo que “con muchísimo dolor veíamos los daños ocasionados. Había un grupo de personas que seguía insultando y alentando la violencia, no podemos permitir eso desde la política”.

También señaló que “hay personas con un enorme prestigio como el diputado Rafael Williams, a quien encontré con un enorme hematoma en su cabeza por un golpe recibido, un hombre que votó en contra, pero nadie merece ser tratado como hemos sido tratados. Qué hubiese si ese golpe hubiese causado peores consecuencias, hay medios de Trelew que están trabajando con miedo, y mucho tiene que ver la política”.

“Tenemos que hacernos cargo desde la política. Los daños económicos en Rawson, son incalculables. El daño cultural, administrativo, es enorme, los tres bases de nuestro sistema democrático. No podemos hacernos los distraídos y pensar que hasta marzo no pasa nada”, dijo el presidente del bloque radical.

Luego expresó “quiero solidarizarme con los diputados que han sido declarados persona no grata, rechazo esas imputaciones que se le han hecho. Rechazo que por no opinar de determinada manera se lo declare persona no grata. Los diputados temen por su familia, por quedar marcados, y los entiendo, y me solidarizo. Entendamos que algunos están fomentando con su bronca y odio estas actitudes. Tenemos que sincerarnos y trabajar para que no suceda”, concluyó.

CRITICAS AL GOBIERNO

En tanto la otra integrante del bloque radical, Andrea Aguilera, dijo que al votar por la derogación “manifestamos nuestra coherencia con el mandato partidario y el discurso de campaña, porque no acompañábamos una ley que carece de licencia social, que es la legitimidad, el grado de aceptación, confianza, credibilidad de un gobierno”.

Para la diputada, “realmente estamos ante una sociedad que está harta de un gobierno que tiene una agenda distinta a la de la comunidad, harta de no ser escuchada, que los problemas comunes de la gente, las clases, falta de plan de desarrollo productivo, energía, salud, y que no haya seguridad”.

Sostuvo que “la gente está harta, y aparece la violencia, y con ella la destrucción, que merece todo nuestro repudio, que exige investigación, justicia. Porque va a en contra de la lucha y el reclamo legítimo”.

Reclamó que “no podemos hacer como si nada hubiera pasado. Quedan vestigios, una casa de gobierno destruida, el MPF destruido, el STJ destruidos, la Legislatura con graves daños. La plaza de Rawson, el banco, y anoche, uno de los más graves atentados a la democracia, el atentado al diario El Chubut, es a toda una familia que hace años viene poniendo la lucha por la democracia de todos”.

Se preguntó “cómo se va a recuperar la historia de Chubut, la documentación administrativa, las 700 causas judiciales que se han perdido pruebas relevantes quien se va a hacer cargo de esto. Se ha generado un profundo daño a todas las instituciones estatales. El estado no puede dar respuesta, es inconmensurable el tiempo que va a demandar”.

Siguiendo con las críticas al oficialismo, dijo que “sin duda primo una estrategia que dejo afuera a los ciudadanos, se vuelve a insistir en que existieron instancias de debate y es un relato que quieren construir, el mismo relato de haber escuchado al pueblo, que está en la calle y reclama ser escuchado”.

“El gobernador en sus declaraciones sostiene que hay ideólogos que tienen intereses espurios, y que tiene que proteger a la ciudadanía. Esperamos que si conocen quienes son los denuncie en la justicia, es su deber de funcionario público. Cumplan con lo que establece la normativa, y no hablen livianamente en medio de un conflicto que está aterrando a todos los chubutenses”, pidió Aguilera.

Dijo que se trata de “un gobierno sin rumbo, sin plan, que improvisa, con intereses desconectados del pueblo”, y concluyó “nos cabe una reflexión, se debe sesionar de cara a los chubutenses sin temor al debate. Y construyendo esa legitimad de la que venimos hablando. Acá nadie gana, pierden todos”.

A FAVOR DE LA DEROGACIÓN

Distintos diputados se expresaron antes de votar, como Zulema Andén, quien dijo “mi voto es positivo para la derogación de la ley, en este contexto pediría que tengamos en cuenta la iniciativa popular con todas las firmas que pudo reunir el pueblo, seguramente la sesión va a ser histórica”.

Por su parte, Ángel Chiquichano (Chubut Unido) recordó que “hace un año y tres meses presenté un proyecto para explotar carne de guanaco que apunta a la meseta y no lo han votado. Le pido por favor que lo saquen porque va a seguir sin tratarse, y es un proyecto que puede dar de 1500 puestos de trabajo. En Santa Cruz hay buena exportación y hace un año y medio que estamos esperando, por favor las pido que lo saquen el año que viene”.

En tanto el trelewense José Giménez, de Chubut Unido, sostuvo que “siempre dijimos que no hay licencia social y no a la minería. No voy a juzgar, pero hay que lamentar lo que se pudo haber evitado. Los que venimos de la calle, del pueblo, porque a algunos los ponen a dedo, y a otros los pone el pueblo”.

Afirmó que “es un día muy especial, los hijos valoran la palabra, con la minería hacemos daño a muchos. Me solidarizo con el medio de Trelew, el diario, porque también me han acompañado en el trabajo social en los barrios. No es la manera de hacer reclamos, hay que hacerlo de manera pacífica”.

Los atentados y la violencia “los podríamos haber evitado, pero decidimos hacer otra cosa, y felicito a los que se arrepintieron, por la paz social, y por nuestros vecinos. A la hora de ir a buscar votos se olvidan que el ignorante sabe lo que quiere el pueblo, y lo salió a demostrar. Muchos de los que están acá caminaron con esa gente. El pueblo le demostró que cuando se mueve, son los que toman la decisión. Los únicos que se pueden llevar los laureles son los vecinos”, sostuvo Giménez.

SINDICATOS

El cierre estuvo a cargo del petrolero Carlos Gómez, quien afirmó que “le solicitamos al gobernador que escuchara al pueblo que estaba movilizado en paz, a los fines de que tomara la mejor decisión”.

Gómez pidió escuchar la voz de la meseta, y leyó el comunicado que firmaron los presidentes comunales de Telsen, Gastre y Gan Gan. Luego sotuvo “en nombre de todos los sindicatos que se han movilizado hace un año a favor de la zonficiación, quiero darle la razón en este posicionamiento, por eso propusimos este debate e impulsamos ese proyecto garantizando a la intangibilidad del agua”.

“Ojalá el pueblo de la meseta tenga la templanza necesaria para seguir esperando una nueva oportunidad, los gremios movilizados vamos a defender nuestro posicionamiento histórico para que la meseta tenga la posibilidad que en 2003 tuvo la ciudad de Esquel”, agregó Gómez.

Luego agradeció a su familia, esposa, hijos, nietos, quienes “debieron afrontar escraches, agravios, amenazas de incendio, la presión psicológica al mejor estilo del proceso militar”.

Advirtió que “ya sin zonificación, sin presupuesto nacional, sin incentivos para actividad hidrocarburifera, nuestros legisladores deberán garantizarnos los recursos que necesitará la meseta y los trabajadores, así como quienes reciben AUH, y gestionar las obras que tanto se están necesitando”.

Concluyó diciendo que “tenemos que ser coherentes, históricamente hemos defendido la meseta y la zonificación. Más del 50 % de las regalías se logra inyectando agua de formación en los pozos petroleros, preservando el medio ambiente y el agua potable”.

Al conocerse esta decisión, los manifestantes comenzaron a celebrar afuera de la Legislatura.