Apoyo unánime de todos los bloques obtuvo en la sesión que este jueves por la mañana desarrolló de manera virtual la Legislatura, el pliego de Miguel Arnaudo, quien ahora podrá asumir oficialmente como presidente del Banco del Chubut. El otro dato de la sesión, fue que el próximo martes fue convocado el ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien deberá dar explicaciones por el operativo policial que terminó con la muerte de un vecino de nacionalidad estadounidense en Las Golondrinas.

El pliego de Arnaudo mereció la explicación del voto de legisladores de la oposición que no habían firmado el dictamen de comisión. En primer lugar, fue la presidenta del bloque del PJ Frente de Todos, Adriana Casanovas, quien sostuvo “no vemos objeción respecto a la designación, porque es una atribución del Ejecutivo, pero no podemos pasar por alto lo sucedido hace unos meses, el 28 de abril, cuando se hizo la asamblea ordinaria de accionistas del banco, y entre otros puntos tenía la nominación del síndico, uno de los cuales debió ser designado por la minoría de la Cámara”.

"Hicimos una nota al gobernador, para que nos informe cómo se había dado el nombre del síndico, y como ya estamos acostumbrados, ni siquiera nos contestó. Sabemos que tenemos facultad como minoría, y queremos que se nos respete. Queremos ser una oposición constructiva, pero no vamos a permitir que seamos ignorados y avasallados como Poder Legislativo”.

Concluyó la diputada justicialista que “como bloque hemos dado sobradas muestras de nuestro accionar, y no quería dejar pasar y que se mezclen las cosas. No estamos en desacuerdo con la designación del contador Arnaudo, pero tampoco queremos dejar pasar por alto lo otro, y esperamos que el gobernador conteste y nos envíe la respuesta de quien se adueñó de la minoría y no consultó al resto de las minorías de la Cámara para esta designación”.

RESIDENCIA

Por su lado, la diputada de Camioneros, Tatiana Goic, explicó su voto positivo y destacó que “de parte del contador hubo buena predisposición para contestar todas las preguntas en la comisión, y asumió el compromiso de concurrir a las reuniones que sean necesarias”, al tiempo que aclaró que “por supuesto que el tema central fue la deuda que mantienen los trabajadores estatales con el banco, y justamente el Estado es el socio mayoritario que, al no pagar en tiempo y forma, obliga a sus empleados a endeudarse mes a mes”.

A Arnaudo “le hicimos saber que esa debía ser la prioridad uno para el banco, porque hay un hecho que no podemos ignorar, ya que desde 1959 siempre el banco se ha capitalizado a través del Estado”, dijo Goic, y recordó que “en las gobernaciones de Maestro y Lizurume el banco estuvo en riesgo institucional por falta de liquidez y producto de hechos de corrupción que fueron investigados por la justicia en la Megacausa”.

La entidad recibe un “fenomenal aporte dinerario del Ejecutivo, y por eso me parece inmoral que el banco siga arrasando con los sueldos que deposita el gobierno en cuotas, atrasado, de manera irregular, porque no es cualquier banco comercial, es el banco de la provincia, y debe cumplir su función estratégica con todos los chubutenses”.

Además, pidió que “se cumpla la ley Micaela y el cupo trans, y coincidió con Xenia Gabella en el trato preferencial que deben tener los jubilados, esto es algo que debe tener presente nuestro banco”. También resaltó “es importante tener un presidente de nuestra provincia, que los chubutenses podamos resolver los problemas de los chubutenses, por lo que creo que deberían tratarse los proyectos que hay en comisión, que exigen antigüedad de residencia para quien ocupe ese cargo”.

"Voy a proponer dos modificaciones, que los vice primero y segundo también tengan que cumplir con la antigüedad y el pliego deba pasar por la Legislatura. Y que esa elección tenga perspectiva de género, que se puedan intercalar hombres y mujeres. Desde su creación el banco no ha tenido una presidenta ni una vicepresidenta”.

Por su parte Rossana Artero, expresó el acompañamiento al pliego por parte del bloque Chubut Unido, y dijo “se lo hemos transmitido personalmente al contador Arnaudo”, al tiempo que también se sumó al pedido de “que se traten estos proyectos en la comisión ya que se pretende cambiar los requisitos para presidente y vicepresidente primero, que tengan cuatro años de residencia en nuestra provincia. Sobradas muestras hemos tenido de lo que ha pasado cuando hemos tenido presidentes de afuera, sin hablar del último”, por lo que sería importante “que la próxima vez que esta Cámara tenga que tratar el nombramiento del presidente, contemos con estos nuevos requisitos. Espero que le den tratamiento”.

HOMENAJE

Hubo un capítulo especial, que incluyó además un minuto de silencio, por la desaparición física este miércoles de la dirigente política y social de Trelew, Hilda Fredes, a quien Leila Lloyd Jones definió como una “referente de la lucha por los derechos humanos en nuestra provincia que nunca bajó los brazos”.

También la justicialista Belén Baskovc mencionó sobre Fredes “el gran compromiso con la lucha por los derechos humanos, que consiguió que la justicia condenara a los responsables de la desaparición de su compañero Ángel Bel”. A su turno, el radical Manuel Pagliaroni, recordó que “con Hilda compartimos años de participación política, fue una referencia de un espacio que siempre formó parte de las opciones de Trelew y la provincia, será siempre una referente en la lucha por derechos humanos”.

En otro tramo de la Hora de Preferencia, hubo varias diputadas que aludieron al sexto aniversario del movimiento “Ni una menos”, como Leila Lloyd Jones, quien sostuvo “seguimos en la calle como aquel 3 de junio de 2015, denunciando la violencia contra las mujeres, y a pesar de nuestra lucha nos siguen asesinando”. Mencionó que de acuerdo al último registro en Argentina, “se registraron 94 femicidios, una muerte cada 38 horas”, por lo que pidió “basta de represión y de criminalizar nuestra lucha”.

También la diputada madrynense Mónica Saso recordó que desde aquella fecha “hubo un poderoso y feroz grito, miles de personas que salieron a la calle, en un movimiento en el que nos reconocemos con afecto y solidaridad”. Y en este sentido, la sastrista Xenia Gabella dijo que en este sexto aniversario se recuerda el nacimiento de algo producto del “hartazgo por la violencia machista, es la manera de sentenciar que es inaceptable seguir contando mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres”.

CONVOCATORIA

En el cierre de la sesión, la diputada radical Andrea Aguilera, recordó el pedido de informes votado el martes dirigido al ministro de Seguridad, Federico Massoni, por el trágico hecho “que terminó con la pérdida de una vida de un vecino de la cordillera”, en alusión al operativo del GEOP que derivó en la muerte de un vecino estadounidense en Las Golondrinas.

Sostuvo Aguilera que “al escuchar una entrevista radial de la familia de la persona fallecida, esto genera la necesidad de saber que paso ese día. Esto debe ser esclarecido en el menor tiempo posible, y nos dejó la inquietud de las victimas del entorno familiar cuando se realizan estos procedimientos”. y Recordó que hay que tener en cuenta la cuestión de lo que ocurre en la cordillera, ya que “luego de los incendios la gente quedó afectada no sólo en lo material, sino también afectada desde lo humano, hubo gente que no recibió la debida atención, ante la situación postraumática, y pérdida de la seguridad en la zona”.

Afirmó Aguilera que “la gente ha perdido la cosecha, los galpones, no hay alambrados, no hay mangueras, no hay agua, esto genera vulnerabilidad”. Ante este panorama, pidió una reunión informativa y que se convoque al ministro de Seguridad, Federico Massoni, para que puedan participar todos los diputados.

A su turno, el diputado arcionista Roddy Ingram dijo acompañar el pedido de informe, y le pidió a la presidencia que le ponga fecha, por lo que el vicegobernador Ricardo Sastre informó que está convocada una reunión virtual con la presencia del ministro el próximo martes a las 10 de la mañana.