En el marco de la disputa legal entre las hijas de Diego Maradona, Dalma y Gianinna, y su abogado Matías Morla, la Justicia decidió este domingo prohibir el uso y registro de la marca que comparte nombre con el 'diez' en todo el mundo.

La decisión judicial se tomó mediante la ampliación de una medida cautelar solicitada por las mencionadas Dalma y Gianinna, luego de que se detectara una "jugada sospechosa" por parte de la empresa del abogado.

En base a la resolución de la Justicia, reveló Infobae, apenas horas después de los allanamientos en la causa, incluso en el estudio de Morla, la firma Sattvica S.A. del imputado Morla inició “un total de 147 solicitudes de registros de marcas relacionadas con Maradona (nombre, pseudónimos e imagen) ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual”.

"Si bien formalmente la empresa no estaba impedida de hacerlo, no deja de ser un aspecto a subrayar la ocasión elegida para iniciar tamaña cantidad de solicitudes de registro de nuevas marcas vinculadas al nombre, pseudónimo o imágenes representativas de Diego Armando Maradona, pese a que éste último ya había fallecido y existían numerosos procesos judiciales iniciados por conflictos entre el accionista mayoritario de aquella sociedad y los herederos del nombrado ex deportista”, revelaron en ese sentido las fuentes del caso al mencionado medio.

Y ampliaron: "Por eso que se ordenó ampliar la orden de prohibición de innovar y contratar todas las solicitudes de marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Armando Maradona, en todas sus variantes (denominativa, figurativa y mixta), en particular las que actualmente están en trámite ante el INPI”.

Además, se comunicó a Morla y al presidente de Sattvica S.A. que la prohibición rige para esas marcas “se encuentren o no en territorio de la República Argentina”.

De este modo, cualquier alusión que haga referencia al astro, como "Diego Maradona”, “Diego”, “Diegol”, “Maradona”, “Diego Armando Maradona”, “La Mano de Dios” o “El 10”, además de sus imágenes, quedarán prohibidas de uso y registro.

"La sociedad Sattvica S.A. conforme el cierre del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2019 habría arrojado una pérdida de $ 76.975,55”, reveló el fallo que indica que pese a tener el manejo de 20 registros de la marca Maradona los únicos ingresos que acreditan serían dos facturas de febrero de 2021 por $ 2.400.000 y $2.000.000 respectivamente.

Por otro lado, se observan además gastos "como ser los sueldos y el pago de hoteles en Miami, servicios turísticos y tickets de avión que rondaron casi 1,4 millón de pesos".

“Morla continuaba intentando, en la actualidad, llevar a cabo gestiones, trámites o inscripciones de la marca Maradona tanto ante el INPI como en distintos países”, aseguró la querella.