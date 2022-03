Este jueves al mediodía la Justicia negó nuevamente las salidas transitorias para Lucas Ávila Maya, condenado por el homicidio de Santiago Blanco. Se trató de una audiencia de revisión por denegatoria de salidas transitorias que el pasado 22 de febrero había hecho la jueza de ejecución penal Raquel Tassello.

Tras ese negativa, que los defensores calificaron como “infundada”, solicitaron que se revea dicho dictamen. Por su parte, desde Fiscalía se solicitó se ratifique la resolución de la jueza Tassello y se desestime el pedido de la defensa “por ser carente de contenido”.

El tribunal finalmente resolvió desestimar la revisión impulsada por la defensa y confirmar en todos sus términos la decisión de la jueza Tassello denegando salidas transitorias al condenado Ávila Maya

Sigue el bloqueo en el acceso al puerto de Comodoro: "Los colectivos no salen"

La audiencia de revisión por denegatoria de salidas transitorias fue ante el tribunal colegiado integrado por los jueces penales Mariano Nicosia, Martín Cosmaro y Miguel Caviglia; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Belén Rementería, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Danilo Sepúlveda y Paula Farías, abogados particulares del mismo.

Los defensores criticaron la resolución de la jueza Tassello al desestimar las salidas transitorias de su pupilo criticando el informe que estableció mala conducta de Ávila Maya ya que había tenido problemas con otro interno. Sin embargo, no se realizaron actuaciones disciplinarias al respecto. A su criterio, no puede la jueza apoyarse en este informe porque el mismo es infundado. También criticaron el valor que se le dio a la conducta y el concepto para las salidas transitorias. Es el concepto el que debe ser tenido en cuenta y el mismo es favorable a la reinserción social de Ávila Maya. Por ello calificaron la resolución de Tassello como infundada y asimismo hicieron mención a la omisión de declarar de su defendido en dicha audiencia.

“Vivamos Comodoro Más Limpio”: se realizó la limpieza de playas en barrio Stella Maris

En contraposición la representante de fFscalía aseguró que “la petición de la defensa es carente de contenido”. Lo que se discute es la resolución de la jueza de ejecución Tassello de desestimar el pedido de salidas transitorias de Ávila Maya. Dicho pedido fue desestimado ya que no se encontraba acreditado el requisito subjetivo para acceder a la semi-libertad. La jueza resolvió haciendo una interpretación de la Ley de Ejecución más beneficiosa para el reo. Para acceder a las salidas transitorias la conducta en el último trimestre debe ser muy buena. Solicitando la funcionaria de fiscalía se rectifique la resolución de la jueza de ejecución penal y se desestime el pedio de la defensa por ser carente de contenido.

Finalmente, luego de deliberar, los jueces expresaron que “no es cierto que la jueza haya incurrido en ninguna anormalidad, las decisiones de los jueces deben ser fundadas” y esto es lo que aquí ha ocurrido. “No hay nulidad ni agravio que justifique su revocación”. La aplicación de la Ley penal más benigna por parte de la jueza es un razonamiento adecuado, agregaron. La conducta de Ávila Maya fue calificada como muy mala, es decir que no se cumple con el recaudo subjetivo y no pude otorgársele al condenado el acceso a las salidas transitorias por el momento. Desestimando la revisión impulsada por la defensa y confirmando en todos sus términos la decisión de la jueza de ejecución Raquel Tassello de denegar las salidas transitorias al reo por no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley.

Una joven de Comodoro denunció que dos hombres la acosaron frente a la Escuela de Arte

Cómo fue el homicidio de Santiago Blanco

El ilícito por el cual Ávila Maya y otros fueron condenados aconteció el pasado 5 de agosto de 2014. Días anteriores, los tres imputados, Gustavo Martínez, Mariela Martínez y Lucas Ávila Maya, habrían realizado actos preparatorios al ilícito. Aquel día se hicieron presentes, previa minuciosa vigilancia, en la finca de la familia Blanco. Ingresan por la parte trasera de la misma contra la voluntad de sus moradores. Sorprendiendo a sus ocupantes en su interior exigiéndoles que les entregaran dinero.

La señora de la casa, madre de Santiago Blanco, comenzó a gritar provocando que su marido se despertase, éste tomó un arma de fuego que guardaba y se dirigió al lugar donde se desarrollaba el suceso. Al observar que su esposa e hijo estaban siendo intimidados por los agresores les gritó provocando que Martínez y Ávila Maya comenzaran a disparar al menos en cinco oportunidades con las armas que llevaban en dirección a las víctimas, haciendo lo propio el Sr. Blanco al menos en una oportunidad. Impactando los disparos efectuados por los agresores en el padre del fallecido, su esposa en su pierna derecha y Santiago Blanco en su abdomen. En el intercambio de disparos Gustavo Martínez fue alcanzado por un proyectil que impactó en su abdomen pero logró retirarse mal herido del inmueble, logrando darse a la fuga del lugar en un rodado. Producto de las lesiones causadas por los coautores mencionados Santiago Blanco perdió posteriormente la vida. Seguido al hecho dejan a Gustavo Martínez herido en el Hospital; y Mariela Martínez y Lucas Ávila Maya huyen con identidades apócrifas hacia Mendoza, donde finalmente fueron detenidos.