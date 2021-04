CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La jueza Federal María Servini de Cubría se encuentra internada en terapia intensiva por un cuadro de coronavirus. Sin embargo, su estado ha mejorado y se evalúa que deje terapia intensiva.

La jueza de 84 años, a cargo del Juzgado Federal N° 1, se contagió de coronavirus la semana pasada. La jueza había recibido la primera dosis de la vacuna pero le habían cancelado el turno para recibir el segundo componente.

Tras contagiarse, desarrolló un cuadro de neumonía bilateral y por ello, se decidió su internación el miércoles en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de baja saturación, según publica La Nación. Sin embargo, su cuadro evoluciona favorablemente y se evalúa que deje terapia intensiva.

La semana pasada, ya con diagnostico de covid19, Servini cuestionó que se le haya suspendido el turno para la segunda dosis. “Si me hubieran dado la segunda dosis, no me haría contagiado”, dijo al canal América.

“Estoy muy enojada porque este tema de las vacunas se está manejando muy mal y se lo estoy diciendo al señor Presidente también: se ha manejado irresponsablemente, no como debía haberse manejado”, completó. Tras confirmar su contagio la jueza afirmó que tenía tos y un “cansancio brutal”.