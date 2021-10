Una de las inventoras de las vacunas contra el coronavirus se mostró pesimista a la hora de imaginar el descubrimiento del origen del virus, y aseguró que “probablemente no sea posible al 100%”.

Se trata de Sara Gilbert, de la Universidad de Oxford, quien recibió el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica por su colaboración en el desarrollo del compuesto de AstraZeneca.

"El origen más probable es que fuera un murciélago el que infectó a otra especie que luego lo transmitió a los humanos como ha ocurrido con otros coronavirus pero creo que será imposible saberlo con total certeza”, aseguró previo a considerar que el mundo tendrá “que vivir con este virus porque no va a irse pero eso no significa que la pandemia no vaya a terminar”.

“El virus pasará a ser endémico, nos infectará de vez en cuando y sólo causará una enfermedad grave en las personas con sistemas inmunes debilitados. Eso es lo que pasa con otros coronavirus cada año”, remarcó sobre el futuro de la pandemia.

Y sumó, acerca de qué pasará con las vacunas y la elaboración de posibles nuevos compuestos: “Hemos testado el proceso y una de esas versiones de la vacuna está ahora en fase de ensayos clínicos -confió-. Eso no significa que nosotros necesitemos cambiar la vacuna porque sigue teniendo una alta eficacia en particular contra la variante Delta, que es la más extendida ahora mismo en todo el mundo”.

“Hicimos un trabajo muy rápido en el año 2020 porque era necesario y porque el virus se estaba expandiendo por el mundo muy muy deprisa. Eso fue posible en parte porque todo el mundo puso el foco en un sólo proyecto”, detalló además.

Y cerró: “Todo el mundo en el ámbito del desarrollo de vacunas, de ensayos clínicos y también los reguladores teníamos una misma misión. Una de las razones por las que pudimos hacerlo tan deprisa fue que las revisiones de los reguladores recibían cada pieza de información que generábamos y eso nos ahorró mucho tiempo. Normalmente nosotros producimos muchos dosieres con información y solamente cuando estaba completa, la revisaban”.