El primer criterio para la inscripción es respetar el radio de las escuelas, ya que durante 2021 muchos padres se encontraron con que sus hijos no tenían vacante porque el número de escuela no correspondía con el radio de la misma.

En las escuelas se entregará una planilla para que los padres completen, una vez que esté completa deben entregarla junto a la documentación: fotocopia del DNI de ambos lados, si no posee DNI partida de nacimiento o certificado de patrimonio, además para dar cuenta del radio, algún servicio de luz o gas a nombre de los padres, y el DNI de los padres para confirmar la dirección o puede ser el contrato de alquiler.

Desde supervisión aclararon que "realizar la inscripción no asegura vacante, recién el 12 de noviembre se publicarán las vacantes en las escuelas”, explicó Alejandra Caamaño. Las familias pueden inscribir a sus hijos hasta el 27 de octubre, respetando los requisitos detallados anteriormente.

Desde el 29 de octubre al 20 de noviembre, se ubicarán a los chicos que están fuera de radio, si una familia no se entera o no llega a la inscripción, ese estudiante se inscribe en febrero de 2022. Las escuelas de Nivel Inicial tenían que entregar las planillas hasta el viernes 15, pero algunas familias no accedieron a la información.

FECHAS DE INCRIPCIÓN A DISTINTOS NIVELES

18 de octubre al 24 de noviembre: Inscripción a Nivel Inicial de modo presencial en cada escuela de nivel inicial, más información aquí: https://www.chubut.edu.ar/nuevachubut/2021/10/14/ciclo-lectivo-2022-solicitud-de-vacantes-educacion-inicial/

18 al 27 de octubre: Inscripción a Nivel Primario de forma presencial y virtual (solo para quienes no estén en la zona) más información aquí: https://www.chubut.edu.ar/nuevachubut/2021/10/14/ciclo-lectivo-2022-solicitud-de-vacantes-educacion-primaria/

22 de octubre al 5 de noviembre: Inscripción a Nivel Secundario de forma online. Más información aquí: https://www.chubut.edu.ar/nuevachubut/2021/10/14/ciclo-lectivo-2022-solicitud-de-vacantes-educacion-secundaria/