Julieta Puente tiene 28 años, nació en Gualeguaychú, es periodista, runner e influencer. Llegó a la Capital Federal con apenas 17 años dispuesta a hacerse un lugar en los medios y lo consiguió: este año fue una de las protagonistas de La Academia de Marcelo Tinelli. Además ya tiene más 670.000 seguidores en Instagram con “Cardio de la Felicidad”, un proyecto que busca motivar a la gente para hacer ejercicios y cuidar la salud.

ADNSUR tuvo la posibilidad de charlar con ella en Esquel, donde llegó este fin de semana junto a su pareja para disfrutar de la nieve y brindar una sesión de "Cardio", como ella lo llama.

"No conocía Esquel y me encantó. Hoy es mi primer día acá y ya se que voy a volver", aseguró la influencer. Además contó que ya paseó por Trevelin, fue a tomar el tradicional té galés y este sábado llegó a La Hoya. "Hace mucho que quería hacer el Cardio en la nieve y surgió la posibilidad de venir a Esquel, pero no pensé que lo iba a hacer acá arriba".

"Cardio de la Felicidad" es una rutina de entrenamiento físico de 45 minutos, que la mismísima Julieta creó a través de sus redes sociales para incentivar a la gente a que haga ejercicios y cuide su salud.

El proyecto surgió el año pasado, en plena cuarentena por la pandemia del Covid-19, cuando Julieta quedó aislada en un hotel de Buenos Aires junto a su novio y una pareja amiga. Fue ahí donde empezó a transmitir en vivo sus rutinas de entrenamiento, invitando e incentivando a todos a sumarse.

Hoy ya cuenta con más de 670.000 seguidores en Instagram, y además de brindar estas rutinas de ejercicios, baila, se ríe y predica la superación personal ya que en su adolescencia sufrió anorexia y hoy esta batalla ganada es su motor para ayudar a otros.

"La idea es que entrene todo el mundo, no sólo la gente que hace deportes. Hay personas de 13 hasta 50 años, otras que tienen sobrepeso y conmigo bajan mucho. Para mí ese es el foco, no entrenar por el cuerpo, sino para sentirse bien", concluyó.