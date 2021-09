La imagen actualizada de Hernán Soto, desaparecido en Comodoro hace 24 años

Días atrás se conocieron nuevas imágenes digitalizadas actualizadas de Sofia Herrera, la nena desaparecida el 28 de septiembre de 2008 a en un camping de Río Grande. Las fotos fueron compartidas por su mamá María Elena de la menor que ahora tendría 16 años: “Me da que se parece mucho a mi hija. Lo importante es que llegue a Sofi, o a alguien que la pueda reconoce”, dijo

Las nuevas fotos actualizadas fueron aportadas por una profesional colombiana, Astrid Camila Arévalo Romero, quien en las últimas horas también actualizó la foto de Hernán Soto, un nene de Comodoro Rivadavia, que desapareció el 1° de enero de 1997, así lo confirmó Marcela López a ADNSUR.

Las imágenes retratan a Hernán que hoy cumple 35 años y fueron compartidas a través de Facebook el miércoles a la noche luego de que le fuera enviada por la profesional que actualizó el retrato de Sofia Herrera

"Esta es una actualización quizá hoy este así Gracias x compartir", escribió Marcela. Y la volvió a compartir este 9 de septiembre, un día muy especial, porque hoy Hernán estaría cumpliendo 35 años.

"Un cumple más sin mi hijo . Hoy mañana y siempre te voy a buscar. Dios dame salud y fuerzas para continuar. Hasta encontrarte no voy a parar. Nos han robado tu infancia tu adolescencia. Hoy sos un hombre. Algún día no muy lejano podré mostrarte toda la búsqued a..hasta el reencuentro HERNAN", manifestó.

DESAPARECER CON 1.500 PERSONAS A ALREDEDOR

Hernán Soto tenía 10 años cuando su familia lo vio por última vez. Fue el 1 de enero de 1997, habían ido a pasar el inicio del año nuevo a un camping a unos 40 km al norte de Comodoro Rivadavia. Luego de un día de juegos y diversión fue a comprar una gaseosa a la proveeduría del lugar y nunca más se supo de él.

Se calcula que ese día unas 1500 personas estaban en el camping, pero nadie vio ni escucho nada. Desde ese momento se inició un proceso de búsqueda que hasta hoy no arrojó resultados positivos y que su madre no abandona.

A 22 años de su desaparición, en enero pasado, Marcela habló con ADNSUR sobre su sueño de poder encontrarlo. “Si alguien me dice que está en otra ciudad, yo no quiero romper lazos o destruir lo que él haya construido, al contrario, sumar como empezar a conocernos y bueno sentir la tarea terminada. Hoy la mesa está llena porque llegaron los nietos, pero antes tenía siempre el lugar vacío. Ya hace varios años guardé las cosas de Hernán pero el cepillo de dientes seguía en su lugar. Me gustaría algún día saber dónde está´”.