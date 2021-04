COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “No conozco otros casos de soldados que también hayan sido policías en el conflicto de Malvinas en 1982. Yo ingresé como cadete para repartir correspondencia el 1 de agosto de 1978 en la Policía del Chubut. Al cumplir la mayoría de edad, fui nombrado agente de policía”, recuerda Héctor Rocha.

“Cuando nos tomaron prisioneros y estábamos en el buque Norland, un soldado británico nos revisó las pertenencias, encontró mi credencial de policía y empezó a gritar a los otros británicos “he is a policeman, he is a policeman” mientras me señalaba. Luego, dialogaron entre ellos pero no les entendía bien por el idioma. Finalmente, les ordené que me devolvieran mi credencial y me la entregaron así que la pude regresar al continente”, reveló.

El buque Norland donde estuvo detenido.

“A mi regreso de Malvinas, ascendí a ‘Cabo’ y se me entregó una ‘medalla de honor’. Ese mismo año fui ‘joven destacado del Chubut’ por mi participación en Malvinas. A lo largo del tiempo, hice mi carrera en distintas funciones y destinos hasta la jerarquía de ‘suboficial mayor’ y mis compañeros me eligieron como el presidente del sector de Suboficiales”, valoró.

Rocha formó parte de la primera conformación del Centro de Veteranos de Guerra de Rawson que trabajó junto a sus compañeros de Trelew en viviendas particulares, la parroquia María Auxiliadora o en entidades gremiales hasta que sus propias sedes fueron una realidad concreta. Años después, Rocha se radicó en Comodoro Rivadavia donde actualmente reside y cuenta con un gran protagonismo en actividades públicas y ascendencia entre sus compañeros que lo eligieron como su representante.

La Policía del Chubut cuenta –desde el 2003- con la ‘Agrupación de Veteranos de Guerra de la Policía del Chubut’ que está compuesta por los combatientes que –varios años después del conflicto- ingresaron a las filas de la Institución y hoy residen en distintas ciudades de nuestra provincia. Todos ellos participan en los desfiles y actos institucionales con su bandera de ceremonia y reciben una de las principales ovaciones por parte del público presente. Además, realizan conferencias en los Institutos de Formación tanto de agentes como oficiales y se vinculan con las escuelas que los convocan para eventos especiales.