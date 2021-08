Un Renault 12 que viajaba sobre la ruta escarchada en medio de una nevada desde Neuquén a Caviahue, fue captado en una foto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El fotógrafo Augusto José Calógero fotografió el momento en que el vehículo circulaba con las montañas tapadas de nieve y la compartió en redes sociales para que llegue al dueño.

Así fue que Federico Castro, dueño del R12 de color naranja vio la imagen y pudo contar la historia de la foto, que nació hace un mes atrás en una charla familiar. "Mis nenes querían conocer la nieve. Era la primera vez", expresó al Diario Río Negro.

"Cuando voy subiendo, cerca de Caviahue, uno me recomendó que desinflara un poco las ruedas. Y mientras pasaba la gente me alentaba y me decían 'vamos que es un Renault 12' y llegamos", recordó.

Al no llevar cadenas, hubo partes que condujo con mucha precaución. Finalmente, en el destino turístico estuvieron tres días. "Por la noche tapaba el motor para que no se congele el agua con una frazada que teníamos. Y a la mañana lo arrancaba tipo 11 de la mañana. Subió al cerro sin ningún drama. Había gente que nos paraba y nos sacaba fotos. Era un orgullo", relató.

La foto que se difundió por redes le llegó mientras estaba en su trabajo. Reveló que la va a encuadrar y que pudo dialogar con su autor para agradecerle: "Nunca nos imaginamos que iba a ser tan popular el auto. Ayer salí a comprar y una persona me preguntó si era el que había salido en las redes sociales y se sacó una foto", afirmó.