COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Se conocieron cuando tenían 16 y 14 años, salieron casi 7 años, convivieron hasta 2019 y hoy la joven no deja que él vea a su hijo. Franco Ariel Almonacid (25) con denuncias en mano y acompañado por Natalia, su hermana, y Susana, su madre, asegura que hace más de un año no puede ver a su hijo y pide que la justicia intervenga y haga cumplir la resolución que dictó el Juzgado de Familia N° 2 de Comodoro Rivadavia.

Cansado de esperar respuestas que no llegan decidió hacer pública su situación, esperando que de esta forma alguien lo escuche. “No veo a mi hijo hace un año y un mes”, dijo Franco a ADNSUR. “Esto empezó antes de la pandemia con la excusa del coronavirus y las restricciones. Con esas excusas empezó que no me lo iba a dar, que no se podía y al día de hoy no lo puedo ver. Estoy viviendo la peor de las injusticias, me quitaron a mi hijo. No le deseo a nadie que pase por esto”.

Como cuenta Franco, los problemas con ex pareja comenzaron en medio de la pandemia, y ante esa situación ellos decidieron denunciar el caso en la justicia y buscar soluciones por la vía legal, con todo lo que implica entrar a un juzgado de Familia y más en tiempos de pandemia.

Finalmente, el último 10 de noviembre, luego de cinco meses, la jueza Guillermina Sosa, titular de ese juzgado, dictó una resolución a favor de la familia de Franco y autorizó a que la abuela busque al niño para que se pueda reencontrar con su familia, algo nunca pasó.

“Hace cinco meses la jueza ordenó que yo lo podía ir a buscar tres veces a la semana, de 14:30 a 18:00, lunes, miércoles y viernes, de los cuales voy siempre'', dice Susana. “Ya llevo 64 veces buscándolo, pero sin ninguna noticia. Lo tengo todo grabado en video, cada vez que voy hago la denuncia. Tengo 32 denuncias hechas, pero estamos a la espera, porque no sé qué están esperando para que se haga cumplir la ley”.

Natalia, la hermana de Franco, quien decidió acompañarlo en su reclamo, asegura que ante esa situación la justicia comenzó a multar a la madre del niño para que cumpla con el régimen de visitas impuesto. Sin embargo, tampoco hubo respuestas.

Pero esto no es todo, la joven también aduce que la madre del menor apela a diferentes estrategias para evitar que la familia vea al pequeño; desde actuar en forma violenta hacia ellos, como se ve en un video donde su actual pareja tiene una llave cruz en la mano, hasta denunciar al padre del niño por violencia para que le dicten una prohibición de acercamiento.

“Está todo grabado”, dice Natalia al respecto. “Se le termina la prohibición de acercamiento y ella dice que él la insulta, la ataca, entonces la que tiene que ir a buscar a T. es mi mamá”, afirma.

Ante esta situación, el joven y su familia piden que la justicia les dé una respuesta y puedan volver a ver al nene, ya que la madre amenaza con llevárselo a Buenos Aires. “No sabemos cómo hacer para que no se vaya, porque una vez que se vaya ya está, más difícil va a ser para nosotros verlo. Pedimos a la juez que nos acompañe un policía para que pueda retirar a mi nieto. Hacer público esto es la única esperanza que tenemos. Si ya la jueza dictaminó que podemos retirarlo tres veces a la semana que estamos esperando”, se pregunta la abuela, esperando que pronto tengan una respuesta real.