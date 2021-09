Matias Scoli junto a Daniela Rodríguez protagonizaron una romántica propuesta de matrimonio en el Centro de Esquí La Hoya en Esquel en los últimos días, cuyas imágenes fueron compartidas en redes sociales.

En diálogo con ADNSUR, Matias afirmó que es un apasionado de la montaña. “Amo hacer snowboard. Es mi lugar en el mundo” y por eso, eligió la ciudad de Esquel para pedirle matrimonio a Daniela, la mamá de su hijo Valentino quien cumplirá 5 años el próximo 2 de noviembre.

Sobre cómo comenzó la historia de amor, el joven dijo que estudiaba para contador en Bahía Blanca y ella medicina en Buenos Aires y si bien vivían en Viedma, Río Negro, nunca se habían visto pese a que los comercios de sus padres estaban en cercanías, hasta que regresaron a la localidad.

“Yo iba a comprar facturas y no me miraba. Yo no me animaba a encararla. La busqué por facebook. Le escribí y me hice el canchero, yo soy piloto y me gustaría invitarte a dar una vuelta. Le encantó y después quedamos en otra cita", indicó Matias.

Tras varios meses de noviazgo con Daniela, la invitó a que viajen a Esquel “ porque hay buenas pistas y nieve. La pasamos joya”. Ella aprendió a esquiar porque no conocía la nieve y programamos para el próximo invierno regresar, pero “apareció Valentino y no pudimos volver” por una cuestión económica.

El año pasado salió la propuesta del Pre Viaje y no lo dudó. “Justo tenía saldo en la tarjeta de crédito y nos fuimos todos. Mi cuñada, mi hermano, un amigo, Daniela, y Valentino. Lo pagamos en diciembre y lo programamos para el 20 de agosto”

LA PROPUESTA

El joven relató que “me lleve el anillo desde Viedma, o escondí en el auxilio de la camioneta. No lo va a encontrar ahí”. Esperó un par de días para que su hijo aprendiera a esquiar. Sin embargo, la intensa nevada le causaría un dolor de cabeza porque el miércoles cerró la montaña por pronóstico.

“No me digas que se me cierra el viernes y no le puedo proponer. No lo sabía nadie. Solo Valentino que me acompañó a comprar el anillo y guardó el secreto”, dijo. Y el jueves al mediodía volvió abrir el centro de esquí.

“Le digo, che, vamos a hacer una bajada con valu así Leo( el amigo) nos filma. Nos subimos a la principiante básico. bajamos en esa para hacer un video tranqui. Cuando vamos llegando, me adelanto, me bajo de la tabla y me arrodillo”, contó. La romántica postal de la propuesta fue registrada por el personal del CAM que quedó plasmada en las redes sociales.