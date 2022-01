La historia de Guillermo Terraza, el guitarrista comodorense que entró al récord Guinness por tocar más de 100 horas ininterrumpidas

El cansancio se hacía evidente. El olor a la crema de ordeñe que protegía sus dedos se sentía alrededor. Sin embargo, él seguía intacto, concentrado en cada acorde, a pesar de las más de 70 horas que llevaba tocando arriba de un escenario; un maratónico objetivo de cinco días, descansando cinco minutos cada 60 y durmiendo una hora cada 24 aproximadamente, como permitía el reglamento.

Ese sábado, cuando el reloj superó las 73 horas Guillermo Terraza tuvo su primer alivio musical. Había logrado el objetivo: recuperar el récord Guinness que le había arrebatado un músico hindú, luego de haber logrado las 50 horas tocando. Pero él quería más. Su objetivo era superar las 100 horas y si por él hubiese sido, confiesa 12 años después, hubiera completado las 120 horas o quizás más, pero no lo dejaron seguir.

“Pienso pasarla bien hasta que Dios quiera": Rafaela, la abuela de Comodoro que este miércoles cumple 100 años

“Yo quería seguir, pero la médica me obligó a bajar, me bajaron de prepo. Por mi hubiera seguido, si estaba más entero que cuando toque las 50 horas. La preparación era diferente, pero tenían miedo que me pase algo y terminamos en 106 horas”, cuenta Terraza.

Guillermo por estos días está radicado en Italia, aquel país al que emigró a principio de 2000 y del que nunca más se fue. Por supuesto, el vínculo con la música continúa vigente, pero admite que hoy su principal actividad es la comida natural, a través de “Legùmani Traditional Food Alternative”, un emprendimiento que “fue creado para promover una alternativa de alimentación saludable, sin perder la emoción de la tradición para aquellos que quieren preservar su salud o tienen necesidades dietéticas específicas o intolerancias alimentarias”.

La historia de La Proveeduría, el almacén de barrio que se convirtió en una histórica cadena de supermercados de Comodoro

Es que como dice, más allá de la música en su familia también mamó de chico el amor por la cocina, y aún recuerda esos largos viajes en tren que hacía su familia, en el marco de las giras en las que participaba su viejo: Héctor del Valle, un cantante de tango que anduvo por Argentina, en Chile, Colombia, Uruguay, entre otros países.

UNA VIDA NOMADE

Guillermo a la distancia admite que tuvo una vida nómade en su infancia y adolescencia. Nació en Comodoro, la ciudad donde su padre, de gira, conoció a su madre, en un baile donde también tocaba su abuelo, Baldomero Terraza, pero se crió en San Carlos de Bariloche, Confluencia (Neuquén), entre otras ciudades.

Otro récord: Casi 140 mil contagios y 100 muertes por covid en Argentina

Es que a los 12 años dejó la ciudad de la nieve para girar con su familia, conociendo nuevos lugares, personas y recetas. Así creció Guillermo, quien nunca perdió contacto con la ciudad en que nació y donde selló su amor por la música, tal como recuerda.

“Veníamos a Comodoro prácticamente todos los años. Mi abuelo era mi incentivo en cuanto a la parte musical. Llegaba y me encontraba todos estos instrumentos en la academia que tenía Kilómetro 5. Me acuerdo que dormía la siesta y escuchaba las clases que daba mi abuelo. Toda esta historia fue un gran incentivo”.

Cortaron el agua por 24 horas en Rada Tilly

Para Guillermo, Baldomero, su abuelo, fue su referente musical. Fue el profesor de música que tuvo una de las primeras orquestas infantiles de la Patagonia, quien lo motivó a escuchar con otros oídos los acordes. Por eso, cuando decidió iniciar su carrera eligió el apellido de su abuelo materno para acompañarlo, y así, nació “Guillermo Terraza”.

SU VÍNCULO CON LA CIUDAD.

Como su padre, el guitarrista siempre fue nomade. Por eso, antes de venir a Comodoro, ya de grande, vivió en Japón, donde aprendió los secretos de la fermentación y en San Martín de los Andes pero también, donde además de la música se abocó a la piscicultura, con un ahumadero de truchas en un terreno que compró en lago Lolog, a 10 kilómetros de la ciudad.

Fue un invierno en ese lugar, cuando su padre lo invitó a venir a pasar la temporada de frío en Comodoro. En una tanguería de la ciudad se había enfermado el guitarrista y pensó en Guillermo para reemplazarlo. Así, Terraza vino a la ciudad en la cual pasaba las Navidades y se quedó un año, haciendo su primera experiencia musical en la ciudad. Luego volvió a San Martín, y cuatro años después, regresó a Comodoro, a vivir.

Este miércoles y jueves cortarán el agua por 24 horas en Comodoro

Como buen músico acostumbrado a las giras, su estadía fue intermitente. Estuvo un año y medio en Puerto Madryn, de vez en cuando se iba por trabajo a Buenos Aires. También pasaba mucho tiempo en la ciudad. Pero todo cambió cuando su papá enfermó y decidió quedarse a su lado.

Cuenta Guillermo, que en esas noches junto a su padre comenzó a gestarse la idea de participar en los récords Guinness. “Cuando empecé a planificar el Guinnes mi viejo ya estaba con su principio de la enfermedad y fue un poco que descubrimos juntos ese récord. Me acuerdo, fue así, riéndonos, porque yo iba al hospital o le tocaba el tiempo de cura en casa y empezamos a hacer este proyecto, pero casi de casualidad. Entonces cuando falleció dije lo voy a hacer como una especie de homenaje artístico”.

Comenzaron las "24 horas de vacunación" en Comodoro

Quizás el velatorio de su padre sirvió de inspiración. Esa noche recuerda Guillermo, los ex músicos de su padre estuvieron para brindarle el último adiós, y la música acompañó durante toda la madrugada.

Así, 26 de noviembre de 2000, Guillermo Terraza se quedó con el récords Guinness de mayor cantidad de horas tocando en forma ininterrumpida la guitarra. El evento se realizó en el Club Huergo, con músicos invitados.

Terraza asegura que fue duró hacer las 36 horas. “No tenía experiencia, fue un trabajo enorme, me acuerdo que mis primos me pinchaban con agujas las gambas para que no me duerma, pero siempre tuve esa cosas de querer superar los miedos. Esas cosas que había más allá y yo no quería atravesarlas”.

La vida de nómada le tenía otros desafíos a Terraza. Así, poco tiempo después de haber logrado el records, El Camaruco lo invitó para que organice la parte musical de una gira por Europa con un quinteto que acompañaba al ballet. Y así, comenzó a cambiar su suerte.

Nuevo récord: Argentina superó los 134 mil contagios de covid y murieron 52 personas

Es que en Italia, Guillermo fue contratado como profesor de música del Convicto Nazionale Di Teramo, y decidió radicarse junto a sus tres hijos en Italia, y dedicarse de lleno a la música, tal como recuerda.

“En esos primeros años trabajé haciendo giras en Italia, parte de España y Francia con la guitarra. Traía artistas de Comodoro, y hacíamos 50 o 60 conciertos en el año, y paralelamente me puse a estudiar el tema de la nutrición hasta que logre tener mi título”.

Así, entre música y cocina, Terraza hizo su vida en Europa, pero nunca dejó el Guinnes, y el 1 de mayo de 2002, en Teramo, intentó batir su propio récord, y alcanzar las 40 horas tocando. El desafío fue televisado por la RAI, y lo logró.

Pero eso fue todo. Tres años después fue por las 42 horas, otra vez en Italia, pero esta vez en Nápoles, la tierra de Diego Maradona. En esa oportunidad no hubo bailarinas ni cantantes, solo él, su guitarra y el tango y folclore sonando al otro lado del océano. En total 3 veces Terraza batió su propio records Guinness en Italia. La cuarta fue en 2008 cuando superó las 50 horas, y la quinta, en Comodoro Rivadavia, en 2010, cuando superó las 100 en un megaevento que se realizó en el predio de La Fábrica.

El dólar blue superó los $209 y rompió un nuevo récord

Para él no se trataba solo de recuperar el record que le había arrebatado un hindu, sino también una cuestión de autosuperación, y demostrarle al mundo que se pueden hacer grandes cosas sin utilizar drogas, ya que como dicen “muchos preguntaban si me drogaba, como era posible. Esa mentalidad que se puede lograr un objetivo si vos estas de manera natural, pero para mi era demostrar a aquellas personas que no creen que pueden lograrse cosas sin necesidad de drogarse, tomar pastillas, y solo con pasión”

Finalmente Guillermo se quedó con el récord de 106 horas, y la satisfacción de haber logrado una empresa tan grande. “Era como si caminará en el espacio, porque esa satisfacción que te da una empresa tan importante te da un ánimo muy positivo”, reconoce a la distancia.

Tres mujeres protagonistas de la escena comodorense que se suman a un trabajo mancomunado por la comunidad

MANTENER SU ESENCIA

Hace unos años a Guillermo Terraza le habían propuesto volver a superar el récord, y esta vez alcanzar las 220 horas en el NAMM de Los Ángeles. Admite que lo pensó pero no quiso avanzar en la idea, pese a que hoy tiene más experiencia para hacerlo y también más energía. Es que en los últimos años Guillermo volcó su vida al ejercicio y la comida saludable. Dejó de lado las exigencias que uno mismo se impone y se dedica a ser feliz y hacer lo que siente.

Así, por estos días ya no enseña guitarra. Solo corre y nada habitualmente, y se dedica de lleno a la creación de nuevas recetas en el laboratorio que tiene en su casa campo a 20 minutos de Pescara, allí donde suele llegar gente a realizar degustaciones y escuchar un poco de música argentina.

Confirman más de 88 mil contagios de covid y 51 muertos en Argentina

Así pasa sus días, descubriendo y componiendo, quizás a las dos de la tarde o a las 5 de la mañana, cuando un despertar trae una nueva idea o una melodía que lleva enseguida a la práctica para no olvidar.

En tiempos de pandemia dice que espera pronto recuperar “su libertad”, y poder volver a los escenarios, algo que no sabe cuando sucederá, porque decidió no vacunarse, lo que le impidió cerrar fechas en Italia, Málaga, pero también Argentina, a donde lo habían invitado en Julio.

Pero tal como dice “es lo nos toca vivir en una época, donde uno cada paso que da tiene que tener la capacidad de seguir avanzando, pero pensando muy bien las decisiones que tomás”.

Comodoro suma otros 600 contagios y los casos positivos rondan los 2 mil

“En mi caso sigo en contacto muy estrecho con mi yo interior, mi espíritu, mi alma, porque todo lo que hago lo hago a partir de la sensibilidad de las cosas que siento, pero estoy concentrado en todo lo que te pueda llegar un beneficio a la calidad de vida. No quiero perder mi esencia; mis raíces no las voy a perder nunca”, sentencia, el músico que se animó a batir sus propios récords, tal como algún día pensó junto a su padre.