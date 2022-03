La historia de amor detrás del rescate de los perritos abandonados en Rada Tilly

Días atrás una persona abandono en un contenedor de basura, tres cachorros bebes recién nacidos, en Rada Tilly, que dio inicio a una historia de amor y la búsqueda de un hogar.

Tras ese acto de crueldad, desde ADNSUR se realizó una entrevista con Mariela Russ, quien forma parte del grupo #Mascotas Rada Tilly, amantes de los animales.

Se trata de un grupo que permanentemente busca que el Estado intervenga en forma concreta y responsable para que pueda transmitir acciones de responsabilidad y compromiso a la sociedad en el tema.

Owen es un cachorro recién nacido qué fue encontrado en un contenedor de basura de Rada Tilly, junto a otros dos cachorros.

Todavía, no le encontraron hogar.

Cuando encontraron los cachorros fueron llevados a Bromatología de Rada Tilly inmediatamente, pero allí les informaron qué no podían hacerse cargo ya que eran muy chiquititos y requieren un cuidado intenso de 24 horas qué los horarios en donde no hay personal no podían llevarlo acabó y peligraba la vida de los cachorros.

Fue así que se contactaron con los amantes de los animales de Rada Tilly.

“Existen leyes que deben ser cumplidas, que protegen a los animales”, destacó Russ quien recordó que existe una ley provincial que es relativamente nueva, la ley Nro.683 y una ley nacional la ley Nro.14.346 qué deben funcionar. La ley provincial hay un inciso que habla sobre la educación, trabajar en conjunto con municipios, escuelas y medios. La clave está en difundir que la única solución qué hay para la sobrepoblación es con la castración.

Además, planteó que "debería haber más campañas de castración, llegar a barrios dónde no tienen acceso a la información".

“Castrar es un acto de amor, no castrar es maltratar”, destacó, y se difundió el contacto de la Dirección de Bromatología y Veterinaria de la Municipalidad de Rada Tilly, que funciona en Cnel. Tomás Espora 275, con el teléfono 4451057, en el que atienden hasta las 14:00 horas.