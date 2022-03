Lucila Martin, hermana del periodista Christian Martin, dio una entrevista a Santiago Cúneo en el programa "Uno Mas Uno Tres" para relatar en primera persona la denuncia por abuso y violencia de género de parte de su hermano.

La mujer repasó lo que vivió en un hotel mientras cubrían un evento para FOX Sports en el que el jugador portugués Cristiano Ronaldo se presentaba en el relanzamiento de la marca Nike.

Para comenzar, Cúneo le preguntó si era la hermana y qué fue lo que había pasado realmente: "Desgraciadamente, sí. Soy la hermana. Estuvo pegándome y ahorcándome durante una hora y media. No fue una pegada; fue una secuencia. Fue una hora y media".

"Cuando grito 'help!', aparece la policía y tenía golpes y marcas en el cuello y todo el cuerpo. Entonces, se lo llevan preso y me toman la denuncia en recepción. Cuando se lo lleva la policía, le dice a la de recepción, que me prepare porque cuando salga me iba a matar. Por suerte, la recepcionista era argentina y entendió lo que le dijo en español. Salió a la calle, él empezó a decir que yo estaba loca", continuó con su relato.

Con miedo, viajó de Londres, donde era el evento, hacia Barcelona para escapar de Christian Martin y contó que hubo una reunión en FOX Sports y ella terminó siendo despedida de su trabajo.

"De chicos siempre me trataba mal. Me metía la cabeza en el váter y cosas más graves que no quiero contar, que me marcaron y lo sabe mi círculo más íntimo. Lo sabía mi mamá. Se lo conté de grande porque me daba mucha vergüenza. Para que entiendas, nos tuvimos que mudar y nos separaron de habitación por este temita; para tenerlo más controladito", agregó Lucila en su denuncia pública.

Minutos más tarde, ella dio a entender que el cronista consume "sustancias", aunque prefirió no dar más detalles. "Yo no hablo como despechada. Mis padres murieron como perros por él y quiero darle voz a ellos. Lo que pasa es que él era el titiritero, el hermano mayor y manejaba y manipulaba a todos", cargó.

"Él dice que soy mitómana, pero el mitómano es él, que se inventó que era de descendencia anglosajona. Martin es de Salamanca y él no es ningún vikingo ni es periodista ni estudió. Solo hizo dos años de publicidad y nunca terminó. Tampoco estudió en BBC", arremetió.