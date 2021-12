Ayer miércoles, se confirmó la muerte Mario Nuñez, el hombre atropellado en horas del mediodía del martes sobre el cruce de avenida Rivadavia y Pellegrini, en pleno centro de Comodoro Rivadavia. La víctima de 58 años fue atropellado y quedó herido, acostado en el asfalto, con un fuerte golpe en la cabeza. Fue atendido por personal médico que asistió al lugar y rápidamente fue trasladado al Hospital Regional, donde quedó internado en terapia intensiva, sin embargo, fuentes confirmaron a ADNSUR que su muerte se produjo minutos después de la medianoche de esa jornada.

Gloria Constante es la esposa de Mario y ante esta trágica situación, salió a hablar con los medios en busca de asistencia. Es no vidente y sufre de ataques de epilepsia, condiciones que le dificultan las tareas del hogar y además, le recomiendan que no esté sola.

Murió el hombre atropellado en el centro de Comodoro

La mujer se comunicó este jueves con Radio del mar, para pedir colaboración a una persona que pueda prestarle servicio doméstico 5 días a la semana. “Soy Gloria Constante, soy no vidente, a mi marido me lo mataron cuando lo atropellaron éste martes en Rivadavia y Pellegrini”, manifestó en el audio.

“Estoy buscando a alguien por además de ser ciega, tengo ataques de epilepsia y no puedo estar sola” continúo Gloria.

“Todo lo hacia mi marido, cocinar, lavar la ropa, y quiero saber si alguien que pueda quedarse conmigo como acompañante y yo le pueda pagar”, expresó notoriamente sensibilizada. Y añadió que, “aunque sea 5 días a la semana, porque no se hacer nada, estoy tirada en la cama porque a mi marido no lo tengo más. Él fue siempre mi compañero, estaba en todo conmigo, nunca me abandonó, pero me lo mataron y ahora no sé que hacer”.

Aquellas personas que quieran ayudarla se pueden contactar al 2974171043.