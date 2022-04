La esposa del hombre que desapareció en una balsa en la playa de Caleta Córdova pidió que "lo busquen vía área y pongan más gente"

El sábado pasado, cerca de las 16:20 horas, personal de la Comisaría de Km 8 intervino en la zona costera del barrio Caleta Córdova, donde presuntamente había una persona desaparecida en el mar.

El joven se metió el sábado 23 de abril al mar con una balsa de fabricación casera en medio de fuertes vientos que superaron los 100 km/h. Su amigo - quien lo acompañaba ese día - dijo que se subió y que en un momento la marea lo arrastró, perdiéndolo de vista.

En diálogo con ADNSUR, Valeria Alanis, la pareja del Leonardo Almada, explicó que su esposo era pescador artesanal y que la búsqueda no ha avanzado, tras cumplirse tres días desde que lo vio por última vez.

Buscan a un hombre arrastrado por la corriente en una balsa en la playa de Caleta Córdova

Según comentó, Leonardo había salido a pescar en compañía de un amigo, y esperaba su regreso en horas del mediodía del domingo, pero lamentablemente esto no sucedió.

"Cerca de las 3 de la tarde recibí un mensaje de que Cristian se había metido a la orilla y en unos segundos supuestamente el amigo dijo que el mar se lo llevaba", recordó Valeria.

Su mamá Erica Barrios, afirmó que es “raro” que su hijo haya ingresado al mar con las condiciones climáticas de viento porque él tenía conocimientos de navegación. "Él conocía el peligro del mar, sabía el tema de las mareas, el viento, todo", indicó.

También reconoció como raro que no haya tenido su celular con él en ese momento y lo haya dejado a la orilla junto a otras pertenencias. “Cuando él estaba en barcos pesqueros, él hablaba conmigo, nunca dejaba el celular, sin importar el riesgo de que se le moje o se le pierda. Por eso no sé qué pensar. No creo que se haya metido al mar. Tengo que creer lo que me dicen. Me parece todo muy raro”, concluyó.