La empleada municipal María Martha Harasymiuk recibió una medalla tras 25 años de servicio

Este lunes, el intendente Juan Pablo Luque, en el marco del Día del Empleado Municipal entregó un reconocimiento a María Martha Harasymiuk por cumplir 25 años al servicio de la Municipalidad.

Al celebrarse cada 8 de noviembre el Día del Empleado Municipal, el intendente agasajó a María Martha Harasymiuk, quien cumplió 25 años de trabajo en el Municipio, siempre en el área de Deportes. En ese contexto, Luque manifestó que “nos llena de orgullo la labor que llevan un cabo cada uno de los empleados municipales, mostrando una enorme vocación de servicio y dedicación”.

“Nosotros estamos de paso, pero ellos son quienes continúan trabajando por la gente, más allá del intendente y los funcionarios de turno. Sería imposible desarrollar nuestro plan de gestión sin contar con un personal de la calidad con la que contamos en la Municipalidad ”, destacó.

Finalmente, el jefe comunal indicó que “debemos valorar permanentemente el gran trabajo del personal municipal en cada una de las, todos son importantes en este engranaje que mueve a la ciudad”.

"Disfruto mucho de mi trabajo"

Por su parte, Harasymiuk afirmó que “estoy cumpliendo 25 años de servicio, llevando a cabo un trabajo que me gusta, que disfruto y que me da la posibilidad de compartir con la gente de los barrios, de las vecinales y de los clubes”.

En ese sentido, comentó “soy profesora de educación física e ingresé en el programa de Colonia de Vacaciones de la Dirección de Deportes cuando aún estaba estudiando. Trabajé en distintas sedes, la mayor parte del tiempo en Km. 8 y, actualmente, me desempeño en el Gimnasio N ° 4 ”.

“Estoy muy feliz por haber decidido trabajar en la Municipalidad, hice una gran cantidad de amigos, aprendí mucho y es un ámbito en el que me siento muy cómoda. Este reconocimiento por parte del intendente me reconforta y me motiva a ir por más ”, concluyó.