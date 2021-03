La emoción de un vecino de Comodoro al vacunarse contra el Covid: "No salía de mi casa por miedo"

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- La emoción de un vecino de Comodoro al vacunarse contra el Covid: "No salía de mi casa por miedo", afirmó. Gerardo fue uno de los cientos de comodorenses que recibieron la vacuna de Sinopharm este domingo en el Gimnasio Municipal N°4. El hombre de 57 años relató que no salía de su casa por miedo a contagiarse.

Gerardo Cardozo tiene 57 años y posee factores de riesgo que lo obligaron a extremar cuidados debido al Covid-19 durante este último año. Al arribar al Gimnasio Municipal n°4, en Kilómetro 8, una de las sedes de vacunación en Comodoro, tomó asiento frente al personal médico que lo atendió y no pudo contener la emoción.

“Es una emoción muy grande para mi, demasiada. Creo que es una bendición para mi más que nada, estoy súper contento, súper feliz de recibir la vacuna que aun no esperaba, pero estoy muy emocionado, no tengo palabras para decir lo feliz que me siento por haber recibido la vacuna”, confesó Gerardo - entre lágrimas - a El Comodorense.

Afirmó que “La esperaba para mayo o junio, por eso siento que es una bendición para mí. Así que estoy muy pero muy feliz, no tengo más que palabras de agradecimiento por esta vacuna. No sé cómo será para muchos, pero esto es lo que yo siento. Soy una de las personas que menos contacto tuvieron, estuve muy resguardado, hace un año justo, para no tener contacto”, dijo.

El vecino no dudó en admitir que “fue muy fuerte para mi, muy pocas veces salí. Las tres o cuatro veces que tuve posibilidades de un cumpleaños tuve miedo. Me trae una esperanza de Fe porque ha muerto mucha gente, y creo que todos debemos esperar. Estoy más que agradecido”.