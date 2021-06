Rosa Razuri, la docente que fue apartada de su cargo luego de negar la existencia del Covid-19 ante sus alumnos, estuvo este viernes con Antonio Laje en vivo por "Buenos Días América" por A24.

Allí ratificó sus dichos acerca de que el coronavirus no existe, cuestionó el uso de barbijos y aseguró que fue apartada por una "cuestión política". Además, defendió su discurso ante los alumnos.

"La resolución comienza con una nota de la Opinión Austral de Santa Cruz, un video que se viralizó, no dice denuncia de los padres. Eso que pasan es lo que se viralizó, no es el toda la clase", señaló la maestra en el inicio de la entrevista.

"Había dos alumnos que me de discutían, pero una compartía mi opinión. Claro, pero ustedes creen que son tontitos, porque ustedes creen las personas jóvenes son tontitas. Ustedes están menospreciando a los jóvenes, están diciendo que no tienen inteligencia. Ustedes son básicos", afirmó.

Por su parte, el periodista apuntó a la abogada y docente, al deber respetar el programa de enseñanza que determina el Ministerio de Educación: "Hay un ministerio que es el que fija los programas. Hay una curricula y programas que respetar. Si no, cada docente hace lo que quiera. Ahora, si usted quiere hacer cualquier cosa, lo ideal es que se ponga su colegio y que usted apruebe su programa de educación y que se lo aprueben", indicó.

Rasuri había cruzado también a los padres de sus alumnas durante una clase virtual: "Un adolescente es más maduro que ustedes, mamás, y es una vergüenza que no se formen para saber educar a sus hijos. Si a ustedes les molesta, a mí no me interesa. El Covid-19 no existe. La gente no se muere de ningún Covid-19, porque no existe. Tengo mi hermano que es científico y él me informa. Se están muriendo por neumonía, pero no por coronavirus", sentenció.