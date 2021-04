COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “Cuevas de las Manos es un sitio arqueológico por excelencia de Patagonia”, dice Juan Enrique Nauta (77), director del sitio que en 1999 fue denominado Patrimonio Cultural de la Humanidad por las pinturas de más de 9.000 mil años que tiene en su interior.

Este sitio arqueológico se encuentra cerca de Comodoro Rivadavia, en el Cañadón del río Pinturas, a 163 kilómetros de Perito Moreno, poblado ubicado a 378 kilómetro de la capital del petróleo.

Se trata de un sitio de 600 hectáreas, donde no hay alojamiento, ni restaurantes, solo el contacto con la naturaleza virgen, y un pequeño quiosco que se habilita en temporada y que por la pandemia no está en funcionamiento.

El imponente paisaje patagónico maravilla a los turistas extranjeros.

La buena noticia para el turista que necesita un lugar para descansar, es que el cañadón está cerca del acceso al Parque Patagonia, un sitio donde se puede hacer avistaje de fauna de día o de noche, trekking, alojarse, o comer u obtener información en el refugio La Posta de Los Toldos.

Nauta admite que Cuevas de las Manos es ideal para dos tipos de turistas. El que admira el arte rupestre y el que le gusta los paisajes, porque “el parque Cañadón del Río Pinturas realmente es una maravilla”, dice con orgullo.

El otro valor agregado, de más reciente descubrimiento, es que cuevas no es un sitio aislado en la zona, sino que se trata de la estrella de un conjunto de más de 80 paisajes culturales de similares características. Como todavía no están protegidos y algunos son de difícil acceso, estos sitios no se explotan al turismo, a excepción Alero Charcamata, un lugar que se encuentra a unos 25 kilómetros de Cuevas.

Nauta asegura al respecto: “cada uno de estos sitios son tan importantes como Cuevas de las Manos, pero son mucho más inaccesibles y más difícil de llegar y tampoco están protegidos. Para Charcamata nosotros armamos un plan de manejo y solo puede ingresar un operador turístico local con un máximo de 8 personas por día. El lugar se encuentra río abajo de Cuevas, y está ubicado a unos 25 kilómetros más o menos y es muy lindo de visitar”.

Por la pandemia, Cuevas de las Manos vio modificada su actividad. De siete grupos rotativos de siete personas pasó a funcionar con grupos de dos guías bilingües, un auxiliar y una encargada de sitio, que rotan cada 15 días y viven en el lugar con el objetivo recibir al turista, darle el turno de bajada, venderle el ticket de entrada.

Los horarios de las visitas también cambiaron. Antes comenzaban a las 9:00 y terminaban a las 19:00 con un máximo de 20 personas por bajadas. Ahora se realizan cada dos horas, y empiezan a las 10:00, extendiéndose hasta las 18:00 con 10 pasajeros por bajada.

Según explicó Nauta. la visita dura aproximadamente hora y media y se busca que se crucen los grupos cuando van subiendo y bajando.

Para fomentar la llegada de turistas desde 2018 se mantienen los mismos valores de las entradas: 400 pesos la general, 200 el turista nacional, 100 pesos jubilados y sin cargo habitantes de la comarca y estudiantes con un permiso especial. Sin embargo, pese a los esfuerzos, por la pandemia ha bajado la cantidad de turistas, tal como cuenta Nauta.

“Cuevas de las manos en una temporada normal está recibiendo aproximadamente 16 mil personas en todo el año. Del total entre un 35 y un 40% es turismo extranjero, el resto son nacionales y regionales. Y este año por supuesto el turismo extranjero no tuvo oportunidad de ingresar al país. Entonces ha bajado muchísimo la cantidad de gente que estamos recibiendo. Ha sido mayormente turismo nacional y regional, pero no tanto como se esperaba intraprovincial. Pensábamos que iba a haber más santacruceños viajando por el interior de la provincia pero no fue tan notorio”, indicó.

Pero qué es lo hace que las Cuevas de las Manos sea un sitio que no se puede dejar de conocer en el sur de la Patagonia. Nauta lo explica con un sencillo ejemplo . “Las pirámides de Egipto tienen 3000 años de antigüedad, pero acá estamos hablando de pinturas que tienen más de 9000 años. Además, hay otros sitios arqueológicos en el mundo, como las cuevas de Altamira o en Francia que el turista puede visitar, pero en esos casos se puede visitar la réplica porque la cueva original está cerrada, diferente a lo que sucede en Cuevas, donde el turista puede ver la expresión de los pobladores que vivieron hace 9000 años, en un lugar hermoso. Esa combinación es lo que lo hace un lugar mágico”, dice el director con el pecho lleno de orgullo.