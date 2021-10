La cruda realidad de la Escuela 218 y las complicaciones para darle la taza de leche a más de 200 chicos

La directora de la Escuela Provincial N° 218, ubicada en la calle Andrés Chazarreta detrás de la terminal de ómnibus del barrio Abásolo, describió la grave situación del edificio escolar, con problemas en el sistema eléctrico y las cámaras cloacales que impiden el normal dictado de clases, además de la imposibilidad de brindar asistencia social a más de 200 chicos que forman parte de la matrícula de ese establecimiento.

“Hoy el primer ciclo, de 1ero a 3er grado de turno tarde, tiene clases 3 días por semana en aulas prestadas por la Escuela 160, desde hace un par de meses –describió Mónica Martí-; anteriormente nos manejamos con grupos de WhatsApp, ya que nuestros niños no cuentan con conectividad para trabajar vía zoom o classroom. Las maestras dispusieron sus teléfonos personales para trabajar, porque es la única manera de llegar hasta ellos”.

Al precisar los problemas del edificio, detalló que desde el año 2016 se está solicitando “una auditoría al sistema eléctrico, porque cada vez que se enchufa algo se queda sin energía toda la escuela, pero nunca se dio cauce al pedido”.

Por otro lado, indicó en diálogo con Periodismo de 10 que las cámaras sépticas del sistema cloacal están rotas y la caída de tierra y escombros sobre los conductos inutilizaron el sistema de baños. “La Sociedad Cooperativa nos ha hecho el favor de venir a destapar los baños y eso nos ha permitido que vengan esporádicamente los chicos de 6xto año, del turno mañana, que son quienes van a egresar y para que al menos tengan un contacto con sus docentes”, dijo Martí.

A ese cúmulo de problemas se sumó la rotura de la chimenea de la calefacción, a causa del temporal de viento de los últimos días. “Lo único que está funcionando bien es el sistema de calefacción, pero tengo miedo que ahora se apague la caldera por el viento por la lluvia, porque la chimenea se ha desprendido del techo”, describió.

Promesa de obras para la semana próxima

La directora relató que habló con el director de Obras Públicas, Daniel Bourdhargam, quien comprometió el inicio de trabajos para la semana próxima. “El año pasado nos dijeron que ni siquiera había un trámite iniciado, ahora al menos hay un expediente y nos dijeron que el viernes o a más tardar el lunes van a empezar con las refacciones, a más tardar el lunes”.

Martí añadió además que la escuela “es estratégica por la zona en que está ubicada, porque vienen niños de las Zonas de Quintas 1 y 2, de la Extensión del Abásolo, del consorcio Eva Perón y ahora también de la ex radio estación de YPF. Es la escuela más cercana que les queda a nuestros niños.

Además, el edificio ha sufrido actos vandálicos, con roturas de puertas, paredes interiores y rejas, en reiteradas oportunidades, “la última vez pagué la reparación de las rejas de mi propio bolsillo porque a pesar de que hice el reclamo nadie me respondió y yo sabía que si esto quedaba abierto, iban a robar todo lo que hay en el interior”.

El problema no queda ahí. “Ahora estoy tratando de recaudar fondos para pagar el monitoreo, porque antes esto se cubría con el aporte de la cooperadora, pero si los chicos no vienen a la escuela no puedo enviar el sobre para pedirles colaboración a las familias”, lamentó.

Señaló que algunos chicos no pueden concurrir a la Escuela 160 para tener clases en las aulas prestadas, porque queda mucho más lejos de sus domicilios, aun cuando está ubicada en el mismo barrio Abásolo.

“Hay muchas cuadras de diferencias y las familias no tienen vehículos para transportar a los chicos, entonces tengo la mitad del turno tarde que no está asistiendo –añadió-. También tengo niños de la ex estación de YPF, que antes de la pandemia llegaban en un transporte escolar pagado por provincia, pero ahora nos dijeron que el Ministerio de Educación no está en condiciones de asumir ese costo. Son más de 30 años que quedan a la deriva, porque no tienen manera de asistir a la escuela”.

Grave situación social de chicos en estado de vulnerabilidad

Para la directora, el problema no es sólo de impartir contenidos y conocimientos, sino de la contención social que no se está pudiendo brindar a muchos chicos del establecimiento.

“Esta escuela brinda a nuestros niños un refrigerio, que es una tasa de leche caliente en la mañana y el arroz con leche de los viernes, cuando después no comen quizás hasta que vuelven a la escuela. Por eso durante la pandemia se me permitió entregar bolsones de alimentos con la partida escolar a criaturas que estaban en estado de mayor vulnerabilidad, eso hicimos durante al año pasado y la primera mitad de éste, cuando salí con mi auto para llevar esa ayuda. Esa es la escuela 218, donde no sólo se transmiten conocimientos, por lo que al no funcionar hay una gran vulneración de derechos y de muchas situaciones que sólo los que estamos en la escuela nos damos cuenta. No sé hasta cuándo podremos soportar esta situación, con nuestros pequeños 208 alumnos, sin su escuela”.

...