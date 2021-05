La confesión de Roly Serrano: intentó suicidarse tirándose a un río y lo salvó un "ángel"

El actor Roly Serrano reveló en las últimas horas el duro momento que atravesó, cuando intentó quitarse la vida. Sin embargo, reveló que la aparición de un hombre que lo hizo recapacitar.

Invitado al programa "Es por ahí", que se emite por América, relató el momento en el que quiso suicidarse. "Llegué a pesar 190 kilos; fue muy depresivo", dijo y detalló: "Estaba en un estado depresivo que no sabía que tenía".

"Estuve al borde de tirarme al río -confesó el actor-. Me pasó algo mágico: pensé que tenía ángeles que me cuidaban; siempre salí ileso de los accidentes que tuve en mi vida", reconoció Serrano.

"Caminé hasta la dársena del río de La Boca, donde vivo, y estaba ahí por suicidarme. Era un dolor insoportable, por mi mujer daba la vida y la estaba por perder, no sabía que iba a fallecer", contó, según detalló este lunes A24.

Y entonces detalló el episodio que le salvó la vida: "Estaba por tirarme, estaba solo y no sabía nadar; de ahí no salía. No había nada a varios metros. De pronto escucho a un señor y me dice: '¿cómo le va? Qué lindo es tenerlo en el barrio. Es un gran actor´... Cuando giro para decirle gracias y ya no estaba. Era un señor común; nunca más lo vi en el barrio", relató el actor.