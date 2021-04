CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - En las últimas se confirmó que otra mujer famosa tiene coronavirus en Argentina. Se trata de la actriz María Eugenia "La China" Suárez quien dio positivo de Covid19 en plena segunda ola de contagios. Su pareja, el también actor, Benjamín Vicuña, quedó varado en Chile tras el cierre de las fronteras.

Una periodista de Los Ángeles de la Mañana, por canal 13, fue quien relató como "La China" se enteró que había contraído el virus.

Según relató, la actriz -mamá de Rufina, Magnolia y Amancio- estaba "haciendo unas fotos de la marca deportiva que tiene ella, se sentía muy bien, pero en un momento se dio cuenta de que no tenía olfato. Ella se sentía perfecta, no tenía fiebre, nada, pero Eugenia ahí se da cuenta que no tiene olfato. Enseguida consulta a un laboratorio, van, la hisopan y da positivo. Enseguida se va y se aísla”, reveló Maite Peñoñori.

Ya con la noticia confirmada, según relató la panelista, "la China avisó instantáneamente al colegio de su nena, Rufina, y a todas las personas que habían estado con ella, las últimas 24 horas”.

La actriz se encuentra aislada, mientras que Benjamín Vicuña, su pareja y padre de Magnolia y Amancio, se encuentra varado en Chile tras el cierre de las fronteras.