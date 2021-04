GOBERNADOR COSTA (ADNSUR)- En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales, la carta de una médica rural de la localidad chubutense de Gobernador Costa, en la que pide viralizar su pedido para tener una ambulancia.

Miriam Herrera de Navarro escribió una publicación en su cuenta de Facebook donde cuenta la situación actual que se vive en materia de salud en su pueblo de unos 3.000 habitantes, por lo que expresó con preocupación la necesidad que tienen de contar con una ambulancia.

"Dudo, dudo muchísimo antes de publicar esto, pero más tengo la esperanza de que llegue a quienes tenga que llegar y algo se pueda cambiar. Paso un año entero entero de pandemia y hay cosas que aún no han cambiado", empieza su carta en la que luego aclara que "Aquí donde vivo hay gente que sigue necesitando una ambulancia digna, no para reparación, no una que esté en buen estado y para un par de retoques".

Asimismo, explicó que deben recorrer 200 kilómetros hasta el hospital de mayor complejidad "llevamos de todo pero de todo Posta, trabajos de parto, accidentados, infartos, pacientes con covid, pacientes pediátricos, y la lista sigue. Los Costenses merecen tanto como los ciudadanos de las grandes urbes tener 100% asegurado su acceso a todos los niveles de atención de salud pública", manifestó.

Y aclaró que "No soy política, nunca lo sería, soy una simple medica rural que espera que con la ayuda de Dios de una u otra forma pueda llegar el tan esperado móvil para traslados de sus pacientes, hoy tenemos uno Solo que no da más. Papá siempre me dijo, si querés resultados diferentes hace cosas diferentes", indicó.

" Acá estamos, si lo hacemos viral quizás quizás algo pueda pasar", finaliza su carta que pide viralizar y que llegue a oídos de las autoridades.