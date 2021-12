La Cámara de Diputados rechazó el Presupuesto 2022 enviado por el Gobierno Nacional

La Cámara de Diputados rechazó este viernes el proyecto de Presupuesto 2022 por 132 votos de la oposición contra 121 del oficialismo y sus aliados, y una abstención.

Tras retomar el cuarto intermedio, y en medio de una fuerte polémica, la Cámara de Diputados rechazó por ajustada mayoría un planteo de postergar hasta el martes próximo el debate el Presupuesto 2022 y convocar nuevamente a la comisión de Presupuesto al ministro de Economía, Martín Guzmán.

Tras rechazar la vuelta del proyecto en comisión, el Frente de Todos no tuvo los votos suficientes para lograr la aprobación del proyecto, ni tampoco pudo lograr la abstención de un número importante de diputados que le permitieran alzarse con la media sanción.

De esta manera, el Gobierno no contó con los votos suficientes para aprobar el Presupuesto y girarlo al Senado y la oposición reclamó cambios, pero a la vez no quiso que la iniciativa se caiga porque no quieren que el presidente Alberto Fernández prorrogue el presupuesto del año en curso y tenga una mayor discrecionalidad en el manejo de fondos.