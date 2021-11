La banda comodorense "Marisel López Trío" quedó seleccionada para el festival de Cosquín

Este lunes 22 de noviembre, en el Día de la Música, se realizó el selectivo final de la convocatoria "Pre Cosquín", de la que Comodoro Rivadavia se destacó como sede.

El reconocido trío compuesto por Marisel López, cantautora de la banda, Carlos Hernández en guitarra y arreglos, y Martín Pereyra Cossio quien se encarga de percusión y visuales, sonará en el Escenario Mayor de Cosquín representando a Comodoro Rivadavia con un tema compuesto en pandemia llamado "Esquivando silencios", de quien López compuso la letra y Hernández la música.

Para este 50° Certamen para Nuevos Valores "Siembra y cosecha de todo el país" hubieron distintos rubros, donde los artistas tenían la posibilidad de inscribirse para participar. Músicos, compositores, canta autores podían presentarse en rubro solista, vocal, instrumental y como cancion inédita.

Marisel López, canta autora comodorense y artista hace más de 30 años, en exclusiva con ADNSUR, contó la buena nueva y dijo, "Estamos muy contentos, todavía no caigo pero está bueno el reconocimiento a tanto trabajo, son muchos años", expresó notablemente emocionada.

En relación al rubro en el que salieron seleccionados comentó, "nos anotamos como canción inédita, había que presentar un tema propio que ya estuviera registrado, así que nos presentamos con "Esquivando silencios" y grata fue la sorpresa que fuimos elegidos para ir a presentar al Escenario Mayor del Cosquín", relató la artista.

"Es una responsabilidad muy grande, es representar a nuestra ciudad, mostrar nuestro arte fuera de nuestra casa. Fue un tema escrito en pandemia. La producción que tiene la canción es de pandemia, que no nos podíamos juntar", sostuvo la cantante.

Marisel López, tiene 55 años y recordó que desde chica tenía como un gran anhelo llegar a tocar en el festival de folclore más grande del país."Miré el Cosquín toda mi vida por la tele, cuando era en blanco y negro, y yo pensaba 'Algún día voy a ir ahí'. Lo pensaba como sueño de cuando uno es chico, y lo ves tan lejos aparte. Es todo un sueño cumplido, poder pisar en mismo lugar en donde estuvieron grandes compositores, grandes canta autores y músicos referentes. Me imagino mucha energía y cosas lindas", expresó la artista.

La compositora patagónica incursionó en la música desde cuarto grado, cuando a los 9 años cantaba en los escenarios de los colegios, en los actos. Después en parte de la adolescencia, años 80' hacía un dúo acústico con su hermano y hasta formó parte del coro polifónico municipal, "que me ha dado muchas herramientas y he conocido mucha gente también" destacó Marisel. "No es facil ser consecutivo, con los ensayos y demás",remarcó.

Y lo que valora la compositora es que "Marisel López Trío" tocan juntos hace cinco años consecutivos. "Con un mismo proyecto, ahí te das cuenta de todos los avances que hay. Es un camino recorrido", valoró.

En unas cálidas palabras que dedicó a su guitarrista, destacó que su compañero, Carlos Hernández, cumple 50 años con la música el año que viene, y es un reconocimiento "a un músico tan distinguido de nuestra ciudad. Yo estoy también muy contenta por él", aseguró López.

"Un virtuoso y estudioso de la música, para mí es un privilegio que me acompañe. Y ha acompañado a miles de artistas", concluyó.