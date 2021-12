La jefa de fiscales de Comodoro Rivadavia, Camila Banfi Saavedra, expuso durante una hora ante los diputados este miércoles al mediodía, en segundo lugar entre los cuatro postulantes al Superior Tribunal de Justicia, luego de la primera exposición de su colega Daniel Báez.

En su mensaje cuestionó las condiciones de los detenidos en las comisarías, porque dijo “puede impactar en el detenido, en el guardia cárcel, las familias”. Indicó que hoy “cambió el concepto de cárcel arcaica ya que hoy hay personas que se auto perciben de otro género, es importante trabajar para humanizar esas circunstancias, hay que trabajar en capacitación en derechos humanos”.

Sostuvo además, que “no hace falta más normativa sino fortalecer las instituciones”. Y destacó que en su carrera le tocó en Río Negro trabajar “muy de cerca de comunidades originarias y pudo conocer su cosmovisión, la normativa que los rige, conocer los tratados de la OIT y lo que se ha escrito sobre la perspectiva indígena”.

"En la actualidad se ven muchas estafas virtuales, cyberacoso, sextorsión, por lo que la tecnología de las comunicaciones es muy importante para los operadores del sistema, tenemos que salir de la burocracia del trámite, evitar la dilación en el tiempo y la demora”.

Banfi destacó que en su carrera se orientó "a cursos en perspectiva de género no sólo por la lucha de un colectivo”, y remarcó que “en cursos internacionales advertí que somos una provincia bastante encaminadas, tenemos comisarías de la mujer”, pero dijo “como mujer me parece que tenemos que trabajar en un plan de acción, es importante que se cumpla la ley de aborto legal que está vigente”.

Indicó que “la palabra techo de cristal alude a que las mujeres no pueden acceder a los lugares de poder, creo que tiene que ver con el camino que cada mujer quiere recorrer, no tenemos que minimizar lo cotidiano, el día a día, el micro machismo” ya que “los lugares jerárquicos han estado reservados para hombres relegando a la mujer al rol doméstico”.

Reconoció que antes “era muy crítica respecto a las sentencias que resolvían los femicidios, y hoy por suerte han dictado precedentes muy importantes para la provincia”. Pero insistió en que “hay que avanzar en la resolución de conflicto, porque hoy las dilaciones en el sistema judicial son enormes”.

La única pregunta que debió resolver fue de la diputada justicialista Belén Baskovc, quien le preguntó qué destino debía darse a la futura Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, a lo que respondió “estuve analizando los presupuestos, y deben destinarse más fondos a lo edilicio, porque el acceso a la justicia no se va a dar si no se trabaja en rampas, en oficinas más grandes”. Por ello, planteó que una vez terminada la obra, el edificio debe equiparse lo antes posible con fondos del Poder Judicial, porque es algo que no se habían imaginado ni en sueños los operadores del sistema.