La alcaldesa de Santiago de Chile, Irací Hassler, respondió este miércoles al machismo de un periodista local con un contudente mensaje, que incluso lució estampado en una remera.

"No soy tu hija, no soy tu mami", reza la vestimenta de la mujer que había sido menospreciada por el periodista José Antonio Neme, del programa "Mucho gusto", mientras se debatía la propuesta de rediseñar una línea de subte.

"Irací, mamita, o sea, de verdad, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en las Torres del Paine, en el Campo de Hielo Norte, yo doy el ok", le había dicho el periodista en aquel momento.

Tras el cruce inicial, días después la alcaldesa fue invitada nuevamente al programa, y Neme quiso aprovechar para, con una ironía, disculparse con ella. "Tenemos que tomarnos un café porque usted está enojada conmigo", le dijo.

Pero la respuesta de Hassler fue contundente: "No es necesario tomar cafés, pero sí yo creo que es importante José Antonio decirte que el movimiento feminista ha tenido una lucha importante contra la violencia de género", le dijo.

Y agregó: "Las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisiones, y con ello merecemos respeto, y yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puede llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es mi cargo".

Sorprendido por la respuesta, el periodista se puso serio y retrucó: "Si usted toma y abraza ese discurso, de una ofensa generalizada, yo como soy hombre le pido las disculpas del caso. Si usted se molestó, usted y quienes representa".

"Es que no es sólo si ‘usted se molestó’, porque ahí le pone el ‘pero’, José Antonio, yo creo que hay una ofensa cuando dices ‘mi hija’, ‘mi mami’, ¿Qué es eso? Soy una autoridad pública y soy mujer, y por tanto creo que merezco un respeto como todas la mujeres", insistió la funcionaria.

Ante esta respuesta, Neme cedió y pidió disculpas, que fueron aceptadas por la titular del Ejecutivo de la capital chilena. "Le encuentro toda la razón y no se me arruga un músculo para pedir perdón y disculpas cuando un grupo de personas se ha sentido ofendida por alguna cosa que haya dicho", le dijo.