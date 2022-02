Luego de que la actriz Thelma Fardín revelara que la Justicia brasileña volvió a foja cero el juicio contra Juan Darthes, su colega Anita Co publicó un fuerte descargo donde llamo a "romper todo".

"No se aguanta más. Rompamos todo! El sistema judicial es un chiste, una burla. Acá y en todas partes", aseguró en su cuenta de Twitter, en un posteo donde adjuntó el video de Fardín explicando la situación judicial de su denuncia por abuso sexual contra quien fuera su compañero.

"¿Cómo se puede pedir justicia así? ¿Cómo se puede esperar algo de la supuesta justicia? Debería llamarse de otro modo. Asco, por ejemplo”, agregó Co.

Ante las críticas de sus seguidores por su expresión, horas más tarde aclaró: "Cuando dijo 'rompamos todo' no es literal. Es una expresión de impotencia".

"Me siento una naba aclarando esta pavada pero parece necesario para algunas personas que no tienen nada para atacar y se agarran de esta estupidez. El mundo promedia para abajo", cerró.

Cabe destacar que ayer Thelma Fardín publicó en su cuenta de Instagram un extenso video donde reveló cómo la Justicia de Brasil tomó la decisión de anular el juicio porque “no hay jurisdicción”.

“Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. El mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua, ahí dijeron que había que juzgarlo. Después este tipo se fue prófugo a Brasil, donde dijeron que tenían jurisdicción para juzgarlo”, relató en su descargo.

Y sumó: “Después de que la justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos, eso significa un nivel de revictimización violento".

"¿Todo lo que hice entonces fue para nada? Para que hoy tres tipos digan ‘no, no hay jurisdicción’ cuando un juez ya se había expedido sobre el tema”, se preguntó además.

Posteriormente, Fardín enumeró a los diferentes organismos que se involucraron en el caso, y planteó que "si en un juicio como el mío donde colaboraron tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes, cooperación internacional, movimiento de mujeres, un sinfín de herramientas para tratar de llegar a la Justicia, que es a donde nos piden que vayamos, y la Justicia dice esta barbaridad. Es una aberración”.

Por otro lado, remarcó que el único fin de la decisión es evitar que Darthes sea juzgado. “Sabíamos que nos ibamos a encontrar con piedras en el camino, pero esto es raro. Hasta qué punto llega el poder y la influencia para que ocurra esto en un juicio que ya estaba en su etapa final”, consideró.

“Evidentemente no quieren que se juzgue, porque es tan contundente que lo único que quieren es evitar la Justicia. Pero a nosotras nos piden que vayamos a la Justicia. Fuimos y estamos en la Justicia y esto es lo que están diciendo, esta bestialidad: que todo lo hecho hasta acá no sirve para nada”, agregó.

Y cerró: “Este no es el final. Nos queda la Corte Suprema, que ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia federal, iremos a la Justicia local (...) Vamos a seguir insistiendo para que nos escuchen. No se termina acá. Estoy cansada, pero no estoy vencida”