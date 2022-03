L-gante le sumó una idea a Maratea para pagar la deuda externa: ¿Qué fue lo que dijo el cantante?

En los últimos días, se conoció a través de twitter la curiosa iniciativa de Santi Maratea de calcular cuánto dinero debería aportar cada argentino para terminar de pagar la deuda externa. Su creatividad siempre da que hablar y esta vez, como en su mayoría, generó gran repercusión.

El país le debe 45 mil millones, entonces Santiago pensó un plan: “Para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, me ayudan a hacer bien la cuenta?”, preguntó en Twitter.

“(Solo para joder) calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”, preguntó.

Por su puesto que este planteo generó gran repercusión, entonces Santi remarcó que no estaba hablando en serio: “Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al pedo no es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey”.

Santi Maratea encontró la fórmula para pagar la deuda externa de Argentina: "ponemos 20 mil pesos cada uno"

En medio del debate sobre el pago de la deuda al FMI, L-Gante se sumó con un comentario que le dejó a Santi Maratea a Instagram. El referente de la cumbia 420 le sugirió al influencer cómo hacer la colecta.

“Hay que separarlo en dos métodos, en ese y los millonarios ponen un millón, por cubrir a la gente que no tiene 20 mil”, fue el mensaje que le escribió L-Gante a Santi Maratea.

El INDEC informó que la deuda externa alcanza los US$ 266.740 millones

Ante el revuelo, el influencer aclaró nuevamente que su intención era conocer la opinión de sus seguidores y que no está en sus planes concretar esa iniciativa.